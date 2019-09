Encuentran el cadáver de un anciano en el hospital en el que se había perdido 15 días antes

El cadáver de un hombre de 72 años ha sido encontrado dos semanas después de su desaparición, el pasado 19 de agosto, en un pasillo en desuso del hospital donde fue atendido, en Marsella, sureste de Francia.

Este miércoles se ha dado a conocer que, Jean Ligonnet, padre de seis hijos y enfermo de Alzheimer, "se había marchado al Hospital de la Concepción el 19 de agosto a las 11.00 horas para recibir una sesión de quimioterapia", ha explicado su hijo.

Tres horas después, desapareció sin decir nada. La investigación se mantuvo activa durante las dos últimas semanas de agosto, así como la búsqueda del enfermo por parte de familiares y amigos por la ciudad y localidades cercanas.

Finalmente, el pasado martes, la dirección del hospital y la policía llamaron a su hijo para avisarle de que el cuerpo de su padre se había encontrado "en un estado de descomposición avanzada en un ala en desuso del edificio". El miércoles se realizó una autopsia para identificar el cuerpo de manera oficial, según fuentes policiales.

CONMOCIÓN EN MARSELLA

La Atención Pública de los Hospitales de Marsella (AP-HM) no quiso hacer declaraciones en el momento en el que se descubrió el cuerpo del anciano y esperó a celebrar una conferencia de prensa al final de la tarde del miércoles. Por su parte, el hijo del difunto estaba "conmocionado" y se quejó, desde antes de que se encontrara el cadáver, sobre el hospital y su departamento de oncología por "el abandono" de una persona vulnerable.

Según él, no se hizo todo lo posible para encontrar a su padre a tiempo: "El director del hospital me dijo que había buscado en todas partes. Que inspeccionó planta por planta. Pregunté al servicio de enfermería si sabían algo sobre mi padre y las propias encargadas me dijeron que no sabían que alguien había desaparecido" ha expresado a los medios. "Estoy enfadado. Enfadado porque mi padre no merecía morir en circunstancias como estas. Lo mataron como a un perro, y lo olvidaron. Ni siquiera puedo creerlo".