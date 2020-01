España no se plantea declarar la emergencia por el coronavirus

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase el jueves la emergencia internacional frente al coronavirus chino, varios países han ratificado o dado el paso este viernes de recomendar que no se viaje a China, Italia ha declarado la emergencia nacional y han cerrado sus fronteras al menos Rusia y Singapur. Sin embargo, el mensaje que lanzó el Gobierno español, es de nuevo, de tranquilidad. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, aseguró en rueda de prensa que a las autoridades españolas les ha "sorprendido" la decisión del Ejecutivo italiano, que España "no se plantea" por el momento, pese a que en los órganos de coordinación se han estudiado todos los escenarios y se podría decretar la emergencia "si fuese necesario".

Si bien, la información a día de hoy, que indica que se han producido más de 9.000 contagios en China y 126 en el exterior, en 20 países, todos ellos con menos de 10 casos -salvo Tailandia- importados salvo un puñado, indican que la enfermedad "sigue sin ser excesivamente transmisible" y que la epidemia "tiene posibilidades de empezar a remitir", por lo que se ve probable que "como mucho" en España haya "algún caso diagnosticado" y la transmisión local sea "muy limitada".

Por el momento, en España se han descartado 11 casos y en estos momentos hay seis en investigación, cinco en Canarias y uno en Castilla La-Mancha, que como los anteriores podrían resultar negativos y que no sufrieran el nuevo coronavirus que ha puesto al mundo en alerta. "Nuestro escenario es relativamente benigno comparado con otras zonas con casos importados", ratificó el máximo experto en España en la materia.

Por todo ello, España no se plantea tampoco "establecer restricciones infundadas en viajes y el comercio con China", que ni la OMS ni la UE han recomendado, por el momento. Según Simón, se da la circunstancia de que en varias provincias chinas hay menos casos que en algunos países, con lo que, en su opinión, se está "cayendo un poco en la incoherencia" por parte de Estados como Alemania, Reino Unido o EEUU, que han recomendado no viajar al gigante asiático y en cambio no limitan sus contactos con otros países donde también hay contagiados, a lo que se suma que muchas compañías, incluida Iberia, han cancelado sus vuelos de conexión con China.

"Nosotros preferimos ser cautos, no voy a decir que otros países no tengan sus razones para restringir o recomendar no volar pero preferimos ceñirnos a la evidencia y sobre todo no actuar antes de tiempo", ha añadido, tras recordar varias veces a lo largo de su intervención que la situación puede agravarse en el futuro y, por tanto, que España se plantee medidas que, por ahora, ha desechado.

En este contexto y como España lleva días trabajando en el protocolo de actuación ante los posibles casos, el país ya "cumple" con casi todos "los requerimientos" que ha realizado la OMS al decretar la emergencia internacional. Sólo es necesario reforzar la comunicación exterior y hacia los pasajeros que lleguen o vuelen hacia China. En este sentido se está estudiando la colocación de carteles o el reparto de trípticos en el aeropuerto. Además, el Gobierno ha impulsado nuevos canales de información al ciudadano, como la cuenta @SaludPublicaEs, desde la que se difundirá información actualizada y de fuentes fiables y expertas, para contrarrestar los bulos que se difunden y que alertan innecesariamente a la población.