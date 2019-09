Espectacular incendio en el puerto de Barcelona

El incendio que este viernes ha afectado a una nave de la compañía Marina Barcelona 92 de reparación de barcos ya ha sido extinguido. La nave afectada se encuentra en Moll de LLevant y el incendio se ha declarado en una zona de palés cerca de un almacén de la compañía.

Las llamas no han afectado a ninguna embarcación, señalan fuentes de la empresa. Ninguna persona ha resultado herida. Durante el incendio, se ha cerrado la entrada y salida de la bocana norte del Puerto.

Huge fire in the Port of Barcelona #Barcelona pic.twitter.com/DnZSAgNTTB