Fernando Simón pide disculpas por el comentario sobre las enfermeras

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha disculpado este martes por sus polémicas palabras sobre las enfermeras. "Di una respuesta muy incorrecta. Pido disculpas a todas las personas o colectivos a los que le pudiera molestar", ha asegurado este martes, durante la tradicional rueda de prensa.

En una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou el pasado día 29, al portavoz de Sanidad le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas": "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón respondía, entre risas, que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Las palabras de Simón, que ha asegurado este martes que "no tienen nada que ver con mi forma de pensar", causaron un gran revuelo y fueron calificadas de "sexistas" por el Consejo General de la Enfermería.

Simón ha finalizado su justificación, antes de evaluar los datos de coronavirus que analiza a diario ante la prensa, que todavía tiene mucho camino por delante "para aprender y para hacerlo mejor".