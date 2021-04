Expuestos datos personales de 10 millones de usuarios de Facebook en España

La firma especializada en delitos cibernéticos Hudson Rock ha denunciado este sábado la filtración, por parte de un presunto usuario de un foro de piratería, de más de 530 millones de cuentas de Facebook con información personal y números de teléfono de sus usuarios.

Los datos filtrados, que afectan a los usuarios de más de un centenar de países, incluyen información sobre unos 32 millones de registros de usuarios en EEUU, más de 10,8 millones en España, 11 millones de usuarios en Reino Unido y seis millones de usuarios en India, con nombres, números de teléfono, identificadores de Facebook, fechas de nacimiento, biografías y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico.

La web Business Insider ha podido revisar una muestra de los datos filtrados y verificado varios registros proporcionados bajo la supervisión del director de tecnología de Hudson Rock y responsable del hallazgo, Alon Gal. "Una base de datos de ese tamaño que contiene información privada, como números de teléfono de muchos de los usuarios de Facebook, sin duda conduciría a que los malos actores se aprovechen de los datos para realizar ataques de ingeniería social o intentos de piratería", ha explicado Gal.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8