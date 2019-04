La foto que refleja la sexualización de la ropa infantil

En rosa, para niñas, una prenda que asegura que no tiene permiso para tener una cita "nunca". En azul, dirigido a niños, otro mensaje muy diferente: "Recógeme, cariño, me encantan las chicas mayores".

Prendas realizadas para bebés y que desde pequeños no solo fomentan los estereotipos con los tonos elegidos, sino que además sexualizan a las niñas con sus lemas.

Se trata de una denuncia que ha hecho Sally Rugg, activista LGTBI australiana, en Twitter.

En esta red social ha expresado su malestar utilizando la ironía, recordando cómo gente CIS suele decir que la inclusión LGTBI en las escuelas solo conseguiría la sexualización de los niños.

Het cis people: LGBT inclusion in schools will sexualise children!



Also het cis people: pic.twitter.com/QGR3bNmzRk