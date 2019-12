Greta Thunberg prevé llegar este martes a la península ibérica, para asistir a la Cumbre del Clima que se inicia este lunes en Madrid. La joven activista medioambiental, que lleva 18 días cruzando el Atlántico en un catarán, calcula poder llegar este martes por la mañana al puerto de Lisboa.

"Estamos acelerando hacia Europa! La hora estimada de llegada en este momento es el martes por la mañana. Llegaremos a Doca de Alcantara, Lisboa. Todos esperamos verte allí!", ha expresado Thunberg en un mensaje a través de las redes sociales.

