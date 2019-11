Hallan el cadáver de un hombre en un túnel de la línea 10 de Metro de Madrid

Los servicios de emergencia encontraron este lunes el cadáver de un hombre en la línea 10 de metro de Madrid. El hallazgo se produjo a las 13.15 horas y provocó una interrupción de dos horas en el servicio del suburbano.

Según informa '20minutos.es', el cuerpo estaba a unos metros del andén de la estación de Begoña. La Policía Nacional y Emergencias 112 han señalado que la causa más probable del fallecimiento es un suicidio, a la espera de una confirmación oficial.

Fuentes de Emergencias de Madrid han explicado que el incidente no ha quedado grabado en ninguna cámara al haberse producido en el túnel, y no en la estación. El cadáver no presentaba signos de violencia. Las estaciones de Tres Olivos y Chamartín quedaron interrumpidas en ambos sentidos, aunque la circulación se restableció a las 15.20 horas.