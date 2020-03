Se hunde un hotel chino que acogía enfermos de coronavirus en cuarentena

Un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus se ha desplomado este sábado en la ciudad china de Cantón, provincia de Fujian (este del país), según han confirmado los servicios de rescate al 'Global Times'.

Más de 70 personas continúan atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, según las mismas fuentes al diario, versión internacional del órgano portavoz del Partido Comunista de China.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it.



23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government.



Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh