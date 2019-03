Instagram ya permite las compras

La popular red social Instagram ha anunciado este martes, 20 de marzo, que incluirá la opción de compra dentro de la propia aplicación. De esta manera, los usuarios podrán adquirir los productos que aparezcan dentro de las fotografías. De momento la iniciativa se limita a 20 marcas, pero ya supone una amenaza para el liderazgo del comercio electrónico, que actualmente ostenta Amazon.A partir de ahora, en publicaciones seleccionadas, los usuarios podrán clickar sobre determinados productos y ver una imagen del mismo, una pequeña descripción, el coste y un enlace que redirige al lugar donde se puede adquirir. Las marcas seleccionadas incluyen firmas de ropa deportiva como Adidas, la línea de productos de belleza de Kylie Jenner o los diseños de Prada y Óscar de la Renta.

Today, we're introducing checkout on Instagram. When you find a product you love, you can now buy it without leaving the app. 🛍💕https://t.co/o1L5WsfgVE pic.twitter.com/IlVJxOr10x