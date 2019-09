Un joven muere ahogado al pedirle matrimonio a su novia bajo el agua

Pocas veces amor y muerte estuvieron más cerca. Un joven estadounidense ha fallecido ahogado justo después de pedirle matrimonio a su novia bajo el agua. La tragedia se ha producido en un 'resort' de Tanzania, donde la pareja formada por Steven Weber y Kenesha Antoine disfrutaba de sus vacaciones.

La propia novia ha sido quien ha dado a conocer el suceso a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook, acompañado con fotos y vídeos de la petición de mano. "No hay palabras para honrar el alma hermosa que es Steven Weber", empieza el texto.

En el vídeo, grabado por la chica desde una estancia submarina, se ve al joven sumergido sin bombona de oxígeno que muestra un papel a su novia con el texto: "No puedo aguantar la respiración lo suficiente como para decirte todo lo que quiero. ¿Quieres ser mi esposa?". Luego, el hombre le muestra un anillo. La secuencia concluye cuando el novio sale del plano.

"Nunca emergiste de las profundidades, por lo que no pudiste escuchar mi respuesta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un millón de veces sí, me casaré contigo!", prosigue la novia en su mensaje, en el que añade: "Te encontraré y me casaré contigo en la próxima vida".