El juez manda a prisión a los padres del bebé maltratado

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida decretó ayer la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres del bebé de 20 días que ayer seguía ingresado en estado muy grave en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por un presunto maltrato.

El padre y la madre, que fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra el pasado miércoles, declararon ayer ante la jueza instructora, que ordenó su ingreso en la cárcel como presuntos autores de las graves lesiones que presenta el bebé. En concreto, se enfrentan a un delito de «lesiones agravadas con dolo eventual». Es decir: el maltrato podría ser intencionado.

El padre es de nacionalidad española y tiene 39 años. La madre es originaria de Colombia y tiene 33. La pareja no cuenta con más hijos en común, pero la madre sí los tiene fruto de otra relación, aunque son más mayores, adolescentes. El padre ya había sido arrestado en el pasado por malos tratos a parejas aunque no tiene ninguna condena. No obstante, está a la espera de un pleito pendiente en el Juzgado de lo Penal número 3 de Lérida.

El pequeño ingresó en un primer momento en el Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde los médicos que lo atendieron detectaron en seguida que el lactante podría haber sido golpeado. El estado de salud del bebé era tan grave que fue trasladado al Hospital Vall d’Hebron.