Un libro de 1981 'predijo' la irrupción de una extraña epidemia similar al coronavirus

Un libro del escritor estadounidense Dean Koontz 'predijo' la llegada de una epidemia similar al coronavirus. La premonitoria novela de terror, titulada 'Los ojos de la oscuridad' en su versión en español, fue publicada en 1981.

Koontz sitúa en su ficción la irrupción del virus en la misma ciudad china, Wuhan, zona cero del coronavirus. Precisamente, el escritor lo bautiza como 'Wuhan-400', pues en la novela se desarrolla en unos laboratorios -llamados RDNA- a las afueras de la localidad, capital de la provincia de Hubei. Una "poderosa arma biológica" fabricada por los chinos que solo afecta a humanos.

Una especie de neumonía que se expande y se escapa de los tratamientos convencionales. Además, Koonts sitúa la epidemia en el 2020. "Alrededor del 2020, una grave enfermedad similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos", se puede leer en la novela.

Las numerosas coincidencias con la realidad han alertado a muchos lectores, algunos de los cuales han trasnmitido su inquietud a través de las redes sociales.

