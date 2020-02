Loterías no podrá realizar espots donde sugiera que ganar te soluciona la vida

El Ministerio de Consumo publicará este viernes el proyecto de real decreto destinado a limitar la publicidad del juego, que prohibirá a Loterías sugerir en sus espots que jugar te soluciona la vida. Se trata de una regulación que estaba pendiente desde el 2011 pese a que, en los últimos tiempos, ha crecido el malestar en torno a la proliferación de casas de apuestas y al bombardeo publicitario, lo que ha provocado que aumente el número de personas que juega, por ende, la posibilidad de ludopatía.

El borrador del real decreto contiene novedades importantes, si bien, no equipara la publicidad a la del tabaco o el alcohol, que está prácticamente desterrada, como pedían asociaciones de jugadores rehabilitados. Se restringe la emisión de espots de 'juego online a la madrugada, entre la 1:00 y las 5:00 horas, salvo en la retransmisiones de acontecimientos deportivos, donde se permitirá a partir de las 20:00 horas. Si bien, los contenidos serán bastantes distintos a los actuales, ya que no se podrá hacer interpelaciones o incitaciones al juego o las apuestas, es decir, no se podrá decir machaconamente juega, juega, juega, ni los anuncios podrán estar protagonizados por famosos o personajes de relevancia pública.

En verano, al Consejo de Ministros

Las limitaciones de contenido afectan también a Loterías del Estado y la Once, no a las casas de apuestas y casinos, que dependen de las Comunidades Autónomas. A partir de que se apruebe el decreto, ambas entidades dependientes del Estado deberán cambiar sus estrategias publicitarias, dado que no podrán sugerir que el juego soluciona tus problemas profesionales o financieros, ni representar de forma atractiva esta acción, ni sugerir que cuanto más juegues, más posibilidades de acierto, ni representar dinero ni artículos de lujo.

El proyecto será expuesto durante 15 días a consulta pública y una vez analizadas las alegaciones debe ser remitido a la UE, por lo que fuentes del Ministerio de Consumo calculan que no será aprobado en Consejo de Ministros hasta el verano. Estas fuentes explican que no se ha prohibido totalmente la publicidad porque el número de personas que juegan por internet (el 3,5% de la población) es muy inferior al porcentaje de población que fuma (el 34%) o que bebe a diario (el 7,4%). Además, existe el temor de que una restricción absoluta provoque que los operadores utilicen vías ilegales o páginas de internet o soportes publicitarios que escapan al control del Gobierno. Hemos buscado la forma de regular la publicidad de una actividad legal de la forma más eficaz para proteger a los menores y reducir el número de ludópatas, subrayan estas fuentes.