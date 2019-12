Marta Calvo: hallados restos orgánicos en el baño de la casa del detenido

La Guardia Civil ha procedido este martes a una nueva inspección ocular de la vivienda de la localidad valenciana de Manuel en la que el detenido por la muerte de Marta Calvo supuestamente la descuartizó, según han confirmado fuentes judiciales, tal y como informa 'Levante-EMV', diario del Grupo Prensa Ibérica.

La inspección ha sido autorizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, y en esta diligencia está presente el investigado, Jorge Ignacio P. J., cuyo traslado desde la prisión de Picassent ha sido también acordado por la magistrada.

El presunto autor de la muerte de Marta Calvo se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 6 de diciembre, en una causa abierta inicialmente por un delito de homicidio. Jorge P. J. ha guardado silencio durante la inspección y el registro.

Por ahora el análisis se ha centrado en el desagüe del cuarto de baño de la planta baja, el único del que dispone la vivienda. Las muestras serán enviadas de nuevo al laboratorio central y no se conocerán los resultados hasta dentro de al menos una semana.

Pero según ha podido saber Levante-EMV, los investigadores han confirmado el hallazgo de restos orgánicos en el baño de la vivienda.

Los abogados de la familia materna de Marta Calvo agradecen el "minucioso trabajo de la Guardia Civil, que se prolongará durante horas". También afirman que "el detenido no está interviniendo porque no es una diligencia en la que deba colaborar" y afirman que su actitud es serena y que "no se aprecian síntomas de arrepentimiento". Con respecto a la familia explican que "están destrozados porque ya son 40 días sin noticias de Marta Calvo".

EL SOSPECHOSO INSISTE EN QUE MURIÓ DE FORMA "ACCIDENTAL"

El detenido, que se entregó el pasado 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, sostiene que la muerte de la joven fue "un accidente" y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en varios contenedores.

La pista de Marta Calvo, natural de Estivella, se perdió el 7 de noviembre en Manuel, una pequeña población del interior de Valencia donde acudió para una cita con un hombre.