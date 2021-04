Las mascarillas del futuro: el purificador de aire anticovid diseñado en Estonia

El viaje de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por Estonia ha dejado sin duda una instantánea para el recuerdo que las redes no han dudado en viralizar. En ellas, la ministra española posa junto a dos trabajadoras del e-Estonia Center, un centro de innovación tecnológica en Tallin (Estonia), que llevaban unas futuristas mascarillas que, sin cubrirles la cara, las protegía contra el coronavirus.

Respiray, tal y como lo han bautizado sus diseñadores, tiene una forma similar a la de un collarín y purifica el aire que respiramos a través de un sistema de filtración que utiliza la luz ultravioleta.

Today we hosted the Minister of Foreign Affairs of Spain 🇪🇸 @AranchaGlezLaya discussed how we could support Spain with their ambitious plan on digitalization. Thanks for your visit! @MFAestonia @e_estonia And we had a chance to wear a @RespirayGlobal product and safety was ☑️ pic.twitter.com/YqHgIUKjzq