Un medicamento oncológico, clave para tratar el sida

Un equipo de investigadores del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, con la colaboración de facultativos del Clínic, ha dado un paso más para lograr un fármaco que cure el VIH de forma definitiva. En concreto ha conseguido eliminar más de la mitad del reservorio del virus del sida, es decir, las células donde se esconde la enfermedad y que los fármacos que se usan hoy no pueden matar. Los resultados se dieron a conocer ayer públicamente tras ser publicados en la revista Nature.

En el experimento, desarrollado in vitro, los investigadores atacaron las células que ocupan el reservorio del VIH. Unas células infectadas que no expanden la infección pero a las que no llegan los retrovirales. Es decir, los «escondites» en los que se atrinchera el virus del sida y que impiden la curación. «Solo podremos curar la infección si reducimos el reservorio», explicó Adrià Curram, médico del grupo de enfermedades infecciosas.

Estudiando estas células, que suelen ser linfocitos, los investigadores observaron que presentaban una molécula llamada CD20. A esta molécula le aplicaron un medicamento, Rituximab, que se usa para tratar varios tipos de cáncer. Tras administrarlo por primera vez, el 60% de estas células infectadas habían sido eliminadas. «Se abre la puerta para desarrollar nuevos fármacos que puedan acabar con el reservorio», añadió la doctora María José Buzón, líder del estudio.

De momento no se puede utilizar el medicamento para tratar a enfermos con sida ya que el Rituximab ataca a todas las células estén infectadas o no con el VIH.