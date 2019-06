El movimiento feminista sale a celebrar un acto de justicia

La reacción en la calle a la decisión del Tribunal Supremo de elevar las condenas para La manada a 15 años de prisión fue bastante más suave ayer de lo que había sido, un año antes la publicación de la sentencia de la Audiencia de Navarra. «Por fin se llama a las cosas por su nombre», sentenciaron organizaciones feministas, que celebraron una concentración en Madrid ante la sede del TS tras conocerse la condena. También muchos políticos celebraron la resolución.

«Era una violación de cinco hombres contra una mujer, no podía ser otra cosa», señaló la directora de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que precisó que la satisfacción «nunca es por la condena de un delito» sino que se debe «a la justicia hacia la víctima». La feminista lamentó el «bochorno» que la justicia ha hecho pasar a la víctima durante estos años. Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, la resolución es «ejemplarizante». «Ha venido a subsanar un fallo inexplicable de la Audiencia de Navarra, que no veía intimidación donde la había y responsabilizaba a la víctima», manifestó. La jurista y directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también valoró positivamente el fallo, aunque recordó que todavía se desconoce la sentencia entera y los argumentos. «Lo que sí es de agradecer es que el Poder Judicial haya hecho un fallo del que, al parecer, no nos vamos a tener que avergonzar», ha remarcado. Para ella, esta sentencia marca jurisprudencia sobre los delitos sexuales, aunque ha recordado que hay pendiente una revisión legislativa para en esta materia.

La presidenta de Women’s Link Worldwide, Viviana Waisman, cree que se «sienta un importante precedente». «Manda un mensaje claro de que los jueces deben aplicar la ley sin estereotipos de género y que el sistema se debe centrar en investigar a los acusado, no en cuestionar la credibilidad de las víctimas», dijo.

Colectivos feministas de la ciudad de Sevilla celebraron ayer en Sevilla la decisión del Tribunal Supremo con una concentración en la Plaza Nueva de la capital andaluza. En torno a un centenar de personas, la mayoría mujeres, participó activamente en esta movilización.