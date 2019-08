Muere una mujer en Sevilla de 74 años por el brote de listeriosis

Una mujer de 74 años infectada por listeria falleció ayer a las 13.15 horas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, según informó la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través de un comunicado. La mujer presentaba dolencias previas y pertenecía a la población de riesgo. Esta es la segunda víctima mortal confirmada por el brote andaluz de listeriosis. La primera fue una mujer de 90 años que murió el 20 de agosto. Un tercer fallecido por listeriosis, un hombre de 62 años, no está relacionado con la crisis causada por productos de la marca La Mechá.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó el segundo fallecimiento, al tiempo que garantizó que su Ejecutivo sigue trabajando «para acabar cuanto antes con el brote». En la misma línea, el vicepresidente, Juan Marín, afirmó que «afortunadamente» el número de afectados está «disminuyendo», lo cual «hace pensar que este desgraciado episodio está próximo a su fin». La Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, comparecerá el 5 de septiembre en el Congreso para informar sobre esta alerta sanitaria.

«HACE UNOS MESES» / Por su parte, el gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba la carne mechada origen del brote de listeriosis, José Marín, dijo desconocer la fecha exacta de la última inspección externa llevada a cabo en sus instalaciones, pero aseguró que fue «hace unos meses» y que se seguían los protocolos de higiene y desesterilización. Por su parte, el ayuntamiento defendió ayer en un comunicado que las inspecciones que se hicieron a Magrudis se realizaron de acuerdo a las directrices europeas.

En una entrevista en la cadena SER, Marín sostuvo que no saben qué ha pasado y opinó que el origen «no debe de ser tan evidente cuando los veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla y técnicos de la Junta llevan varios días intentando dar con él y no lo consiguen». Afirmó que por el momento no se ha hallado «nada» en el tratamiento térmico y, al ser preguntado sobre dónde puede estar el foco, respondió: «Si los técnicos no son capaces de dar con él, imagínese yo, que soy neófito en el tema».

Marín rechazó que se hagan «conjeturas» sin saber lo que ha pasado y recordó que una bacteria puede estar en cualquier sitio porque «vivimos a diario con ellas y no se ven». También negó que se hicieran obras en la fábrica, ya que solo fue «una pequeña ampliación hecha de placas», y aseguró desconocer en qué día exacto de junio se le comunicó esa remodelación a la Junta y cuándo comenzaron a elaborar carne mechada ahí.

Reiteró también que no han hecho nada fuera de la ley y que cumplen todos los protocolos de control, y dijo no entender «el maremágnum que se ha montado» sobre su empresa, ya que ve el asunto «politizado» con las reuniones que se están llevando a cabo.

INVESTIGACIÓN / Por otra parte, continúa en investigación el caso de un hombre de 72 años enfermo terminal de cáncer de páncreas que falleció en Sevilla la semana pasada tras dar positivo en listeria, aunque aún no se ha confirmado su relación con el brote.

La Consejería de Salud y Familias de Andalucía cifra en 196 la lista de afectados, mientras que el número de pacientes ingresados tanto en los hospitales públicos como privados con sospecha de infección o con infección confirmada se redujo en un 20% en 24 horas. Así, el número de personas hospitalizadas el lunes por la noche era de 86 cuando el día anterior se elevaba a 108.