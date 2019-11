Una mujer se la juega para salvar a un koala en los incendios de Australia

Los incendios que estos días están arrasando la costa este de Australia han matado cerca de la mitad de los koalas que vivían en una reserva de Nueva Gales del Sur, en Lago Innes de Port Macquarie. Se calcula que unos 350 de estos animales han muerto devorados por las llamas.

Este martes, una mujer se ha convertido en heroína local y en protagonista de los informativos al rescatar de las llamas a un ejemplar que estaba rodeado por el fuego cerca de Long Flat. La vecina, llamada Toni, explicó después al canal Nine News que corrió en ayuda del animal sin pensárselo, lo cogió del árbol, lo envolvió con su camiseta y con una manta, y luego vertió agua sobre sus patas quemadas.

En el vídeo se oye como el koala grita de dolor.

