La NASA anuncia el final de la misión del Opportunity, el explorador de Marte

La NASA ha anunciado el final de la misión del Opportunity, el vehículo de exploración espacial que durante quince años ha recorrido la superficie marciana. La despedida llega después de que la agencia espacial norteamericana interara más de 800 veces recuperar el contacto con el robot, cuya señal se había apagado durante el verano del 2018 cuando alcanzó la zona conocida como Perseverance Valley.

Este todoterreno marciano, el segundo de la generación Mars Rover, fue diseñado para durar solo 90 días marcianos y recorrer 1,100 yardas (1,000 metros). Pero más allá de las estimaciones de los científicos, el vehículo logró superar todas las expectativas en cuanto a resistencia, valor científico y longevidad. Además de superar su esperanza de vida unas 60 veces, el rover viajó más de 28 millas (45 kilómetros).



"Durante más de una década, Opportunity ha sido un ícono en el campo de la exploración planetaria, enseñándonos sobre el pasado de Marte como un planeta húmedo y potencialmente habitable, y revelando paisajes marcianos desconocidos", explica Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para la dirección científica de las misiones. "El sentimiento de pérdida que podamos sentir debe ser moderado ya que sabemos que el legado de Opportunity continúa, tanto en la superficie de Marte con el rover Curiosity y InSight Landder, como en las salas de JPL, donde el próximo rover de Marte 2020 ya está tomando forma", añade.

After 800+ attempts to contact @MarsRovers Opportunity, today we’re announcing the end of a successful Martian mission. Intended to explore the Red Planet for 90 days, Oppy outlived its mission lifetime by 14+ years. Join us live now: https://t.co/zJwTTpQNwp #ThanksOppy pic.twitter.com/U4J26TfzDv