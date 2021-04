Original acción de protesta en un pequeño pueblo de Castellón contra una línea de alta tensión

Apenas son 160 vecinos, según el censo de 2020, pero no por ello están dispuestos a dar su brazo a torcer ante el proyecto de una empresa energética que pone en peligro su modo de vida. En La Mata (Els Ports), un pequeño pueblo en la provincia de Castellón en una comarca propia de la llamada España vaciada, se han movilizado contra una futura línea de muy alta tensión (MAT) que amenaza el futuro de la localidad. Un centenar de esos 160 habitantes han salido a la calle este mediodía del Domingo de Pascua en una acción de protesta, tan simbólica como original, en la carretera que cruza el pueblo. Todos llevaban la maleta hecha y a punto para abandonar el pueblo, esta vez por motivos muy diferentes a cuando lo hicieron sus antepasados al emigrar, muchos de ellos hacia Cataluña, en busca de una nueva vida hace unas cuantas décadas.

La acción es la primera de las que prepara el activo ayuntamiento del pueblo en respuesta al proyecto de construcción de la MAT a solo 400 metros de sus casas. Vecinos y consistorio han manifestado su enérgico rechazo a la propuesta de la Forestalia, empresa de energías renovables. El macroproyecto de parques eólicos del Maestrazgo de Teruel prevé la creación de líneas de evacuación de 400 kilovoltios y una de ellas es la que afectaría al municipio de La Mata.

"La población no está dispuesta a aceptar un proyecto que supondría la muerte del pueblo", se afirma en un comunicado de los afectados. La denuncia incide en que estas líneas tienen graves repercusiones sobre la salud y, además, destrozan el paisaje cercano a la localidad y el medio ambiente. Las granjas de animales, de cerdos principalmente, son la principal actividad económica del pueblo y la mayoría quedarían debajo de esas líneas y torres de alta tensión. "No puede haber ni agricultura ni ganadería intensiva bajo esas líneas por el riesgo para la salud que suponen", insisten desde el ayuntamiento del ayuntamiento. "El pueblo de La Mata no está en contra de las energías renovables, pero no admite que se nos imponga un trazado que nos afecta directamente para toda la vida".