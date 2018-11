Los perros que mataron a dos mujeres de Colmenar de Oreja eran de raza cruzada

Los perros que mataron este miércoles a dos vecinas en un chalé de Colmenar de Oreja eran dos dogos de Burdeos pero cruzados con otra raza aún por determinar, por lo que su riesgo potencial de peligro podría ser mayor, han indicado de la investigación.

Las muestras biológicas tomadas a los dos canes que supuestamente atacaron a mordiscos a sus dueñas están siendo analizados en los laboratorios criminalísticos la Guardia Civil para determinar con qué razas están cruzadas y saber si padecían algún tipo de enfermedad. Por otro lado, analizan si todos los perros estaban correctamente registrados, tenían los papeles en regla y las correspondientes cartillas de vacunación.

Los dogos, de unos tres años, se encuentran desde la última hora de la tarde de este miércoles en el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM), situado en Colmenar Viejo, donde serán examinados con más detenimiento por los veterinarios del centro. Y dependiendo de los guardias civiles de la Policía Judicial de Pinto.

NO POTENCIALMENTE PELIGROSA

En la casa también vivían otros cuatro chuchos, dos de ellos de la raza 'american stafford', pero los agentes no creen que participaran en el suceso. No obstante, también han sido enviados al centro regional y, como el resto, se encuentran en cuarentena. Ninguno había presentado hasta ahora comportamientos agresivos. No obstante, en la entrada del chalé hay un cartel con el letrero 'Cuidado con el perro'.

Por otra parte, los cuerpos de las víctimas se encuentran en el Instituto Anatómico Forense de Aranjuez, donde se les está practicando la autopsia. Los cuerpos tenían un gran número de mordiscos, por lo que un análisis de ADN canino determinará qué perro o perros intervinieron en las dos muertes.

Los dogos de Burdeos (origen francés), según el decreto regional que transpone la normativa estatal en la materia fijada en el Real Decreto 287/2002, no están considerados como raza potencialmente peligrosa. Los ejemplares que sí están dentro de esta categoría son Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu.

No obstante, sí es un raza potencialmente peligrosa en otros países y en otras comunidades autónomas, que han ampliado estas categorías.

SUCESO

El hecho tuvo lugar sobre las 13.30 horas de este miércoles en la calle Ibor, en la urbanización Balcón del Tajo, ubicada fuera del casco urbano del municipio. Las dos mujeres han sido encontradas por sus respectivos maridos en el patio de la vivienda.

Allí se encontraban con múltiples mordeduras de perro y los efectivos del SUMMA que han acudido hasta el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento. Los maridos de las mujeres se han encargado de guardar inicialmente a los caninos y llamar a los servicios de emergencias. Ellos también han sido atendidos por una crisis de ansiedad por los psicólogos de la Cruz Roja, pero no han necesitado ser hospitalizados