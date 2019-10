Polémica en Argentina por una foto de una rider con su bebé

La imagen de una mujer argentina que sujeta a su bebé junto a una bicicleta, mientras viste el uniforme de una empresa de reparto de comida, incluyendo la mochila a su espalda, ha generado una gran polémica en las redes sociales desde el pasado 3 de octubre.

La empresa, PedidosYa, es una compañía de reparto de comida a domicilio con sede en Montevideo, Uruguay, aunque cuenta con franquicias en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. El sistema de funcionamiento es similar al de las versiones españolas como Deliveroo, Glovo o Just Eat, pero también lo es la precariedad laboral. Según la prensa latinoamericana, PedidosYa es una de las pocas empresas de reparto con sus trabajadores regularizados, pero aún con diferencias entre empresas, todo el sector se mueve en el marco de la inestabilidad.

La viral instantánea fue tomada por el fotógrafo argentino Juan Quiles, quien la compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook. “Veo esta escena e hice la foto, casi como instinto”, declaró Quiles para el proyecto Reverso. La imagen fue compartida más de 8.000 veces en menos de 12 horas, incluyendo a dirigentes políticos entre los que se encuentra el diputado nacional de Red por Argentina, Facundo Moyano, quien acusó a PedidosYa de ser “una empresa que abusa de la necesidad de una mujer sin trabajo, con la complicidad de un Estado que no hace nada”.

La respuesta ante la fotografía por parte de los usuarios ha sido tajante. Muchos aseguran que muestra “un Estado ausente que no garantiza que los niños tengan vacantes en las escuelas, fomenta la precarización laboral y vulnera los derechos de las mujeres”. Otros critican directamente el gobierno del presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y algunos cuestionan el consentimiento por parte de la mujer para ser fotografiada.

La precariedad en este tipo de colectivos ha sido tratada por los medios en múltiples ocasiones y en diversos países, pero según la repartidora no era lo que sucedía en ese momento.

Reverso, localizó a la protagonista de la imagen: una mujer venezolana residente en Buenos Aires desde 2018. “Yo no trabajo con mi hija. Llevo a mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici”. El fotógrafo, por su parte, tampoco puede confirmar que estuviese repartiendo mientras cargaba con la menor: “Quiero que quede claro que nunca la vi andar en bicicleta con el bebé”. Y respecto a la polémica declaró: “No pensé que iba a pasar esto”.

"Me da miedo"

En cualquier caso, la mujer ha preferido mantener su nombre en el anonimato: “Me da miedo que esto me pueda perjudicar en algo. Este (trabajo) es lo poquito que puedo agarrar para mantener a mi bebé”. La fotografía no muestra su rostro pixelado en todas las publicaciones, por lo que la repartidora teme las consecuencias de esta polémica.