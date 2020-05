La prensa cifra en 357 millones el valor de las noticias que publican Google y Facebook

Un grupo de comunicación australiano cifró este jueves en 600 millones AUD (386 millones USD o 357 millones EUR) la cantidad que los gigantes tecnológicos como Google y Facebook deberían pagar a los medios anualmente en Australia por las noticias que publican.

El Gobierno de Australia ordenó el mes pasado al organismo oficial encargado de la competencia y consumo la creación de un código de conducta obligatorio que incluye el pago y el intercambio de los ingresos generados por la publicación de noticias por parte de las gigantes tecnológicas.

El presidente del grupo mediático australiano Nine, Peter Costello, consideró en declaraciones al 'The Australian Financial Review' que según este código de conducta obligatorio, que debería estar listo para julio próximo, Google y Facebook deberían pagar el diez por ciento de los ingresos que obtienen por la publicación de las noticias.

"Creemos que Google y Facebook están generando unos ingresos publicitarios de unos 6.000 millones AUD (3.859 millones USD o 3.571 millones EUR) en Australia, y aproximadamente el 10% de esa cifra es el resultado del contenido de las noticias", remarcó el directivo de uno de los grupos mediáticos más importantes del país.

Código de conducta

"Así que, si se aplican esas cifras, Google y Facebook están sacando unos 600 millones AUD ( (386 millones USD o 357 millones EUR) de ingresos por publicidad (...) que de otra manera podrían, o deberían, haber ido a los medios de comunicación", agregó el también exjefe de la oficina del Tesoro australiano.

Este monto, ha sido calculado en base a las investigaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), que debe entregar el código de conducta en julio próximo, sobre los contenidos noticiosos en las búsquedas, no en Google News, y de los usuarios de Facebook News Feed.

La ACCC determinó en su informe final sobre las plataformas digitales publicado en diciembre de 2019 que estas concentraban el 51% del gasto publicitario en 2017 en el país oceánico.

Estas plataformas habían duplicado su participación en los cinco años anteriores a costa de las publicaciones impresas, que en el mismo periodo pasaron del 33 al 12% del gasto.

Facebook, la red social más popular en Australia, dispone de 17 millones de usuarios mensuales en el país, el 68% de su población, mientras que Instagram -la segunda con más seguidores y propiedad de Facebook- tiene 11 millones más.

Google acumuló en 2017 el 90% del tráfico de búsqueda desde ordenadores en Australia y el 98% desde teléfonos móviles.

Australia como otras organizaciones y gobiernos del mundo están preocupados por la atracción de Facebook y Google de la mayor parte de los ingresos por publicidad digital en un espacio en el que no son los autores del material periodístico que publican.