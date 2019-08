Prisión para el detenido por provocar el incendio de Gran Canaria

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arucas (Canarias) ha acordado este martes la prisión provisional, eludible con fianza, para el detenido el pasado sábado como presunto autor del incendio que ha quemado 1.500 hectáreas en la cumbre de Gran Canaria.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el detenido ha declarado esta jornada ante la jueza, que ha decidido investigarle por un supuesto delito de incendio.

La Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión para el acusado, detenido el pasado día 10 de agosto como presunto responsable del fuego cuando hacía trabajos de soldadura.

El incendio forestal que se declaró el pasado sábado en el municipio de Artenara (Gran Canaria) se espera dar por "estabilizado" en las próximas horas y, si se mantienen las condiciones, el miércoles podría estar "controlado", según el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

CONTROLADO, NO EXTINGUIDO

Esta situación, matizó, no significa que el incendio esté extinguido y por ello se mantendrán todos los operativos, tanto los 14 aéreos como las entre 500 y 600 personas que trabajar en tierra para humedecer las zonas afectadas ante la ola de calor que se espera en los próximos días.

Actualmente, afirmó que la zona que sigue preocupando más es la que transcurre entre Artenara y Juncalillo, por la "dificultad de la orografía", si bien el incendio matizó que no está extinguido, por lo que ahora los trabajos se centran en "controlar, vigilar y humedecer".

Torres también ha anunciado que el plan de contingencia y evacuación deja de estar operativo, con lo que los ciudadanos que aún estaban desalojados han podido regresar a sus viviendas, lo que es una "magnífica noticia".

CASAS Y CARRETERAS AFECTADAS

De todos modos, indicó que hay "unas pocas" casas que han quedado afectadas, principalmente pertenecientes al municipio de Tejeda, motivo por el que personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria realizará un análisis para ver qué tipo de afecciones son las que tienen.

Por otro lado, informó de que hay dos carreteras cerradas al tráfico, tales como son la que conecta el Cruce de Tejeda con los Pinos de Gáldar, y la de Cazadores, si bien la previsión es que puedan abrir en las próximas horas.

Aún así, el presidente de Canarias ha expuesto que esto "no" significa que se pueda hacer turismo por las zonas afectadas, ya que el fuego no está extinguido, por lo que ha pedido no transitar por las vías cercanas. Además, agregó, que debido al incendio de la cumbre, las fiestas de Artenara, que se iban a celebrar en estos días, han tenido que ser suspendidas.

Finalmente, Torres ha agradecido a todos los que han trabajado "sin descanso" en este fuego, así como a ayuntamientos, cabildos, a la sociedad y al Gobierno central, matizando que el presidente Pedro Sánchez ha contactado con él hoy para conocer la situación.

Por último, al ser cuestionado por la petición ciudadana de que en Gran Canaria haya un hidroavión permanente, Torres consideró que dicha petición "debe ser respondida", ya que se trata de una vieja demanda realizada también por su formación, el PSOE, aunque destacó el "magnífico trabajo" que están realizando en Gran Canaria todos los medios aéreos, que cada uno tiene sus "peculiaridades".