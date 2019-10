Salió borracho de un bar del Reino Unido 'para despejar su mente" y caminó hasta Francia

Un joven estudiante que decidió abandonar la universidad protagonizó una escena de Hangover (Qué pasó ayer o el Resacón). El muchacho de 20 años, identificado como Barney Rule, salió de un bar del Reino Unido con varias copas encima y terminó en Francia.

Rule contó abandonó el club nocturno en Chester para aclarar su mente. Tal fue su entusiasmo que tomó más valor se dio cuenta de que no quería detenerse hasta llegar al sur de Francia. Fueron 500 millas las que recorrió, según informó el medio británico Metro.

Solo cuando llegué a la segunda noche, cuando alcancé alrededor de 13 millas, me di cuenta: en realidad estaba caminando, en realidad lo hacía sin dar la vuelta. No estaba seguro de lo que hacía, pero sabía que necesitaba aclarar mi mente. Comencé durmiendo mal, pero he recogido una tienda de campaña y algunas otras cosas en el camino, pero el tiempo a solas en el camino parece ser bueno para mí. He tenido tiempo para pensar y estar realmente solo en mis pensamientos, descubrir mis próximos pasos y lo que quiero hacer", contó.

Barney Rule, quien tomó la decisión de abandonar su curso de historia y política en la Universidad de Edimburgo el 7 de septiembre, afirmó que sus padres lo apoyan en su deseo de aclarar su mente antes de que vuelva a la universidad para estudiar.

Rule también confesó su objetivo inicial, desde que salió del bar, era pisar suelo español, precisamente la de Valencia,

Siempre quise caminar a España, señaló indicando que cumplirá su meta, pero sin ayuda del alcohol.