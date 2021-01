Schwarzenegger te invita a vacunarte contra el covid: 'Ven conmigo si quieres vivir!'

Arnold Schwarzenegger ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que se vacunen contra el covid-19, al compartir un vídeo recibiendo la inmunización en el estadio de los Dodgers, el centro de inmunización más grande de Los Ángeles. "Hoy fue un buen día. (...) Únase a mí y regístrese para recibir su vacuna. Ven conmigo si quieres vivir!", dice el actor y exgobernador de California, rememorando la mítica frase de 'Terminator'

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm