Un streamer rompe el récord de suscriptores en Twitch al retransmitir 31 días seguidos

Twitch vivió esta pasada madrugada otra jornada histórica. El streamer estadounidense Ludwig Ahgren ha logrado romper un récord de la popular plataforma de vídeos en directo al retransmitir durante 31 días seguidos, en un esfuerzo de más de 700 horas en las que ha logrado superar los 271.000 suscriptores, avanzando en el podio a Ninja, otro prolífico streamer conocido por los videojuegos.

Hace exactamente un mes Ahgren decidió empezar una maratón récord para superar el récord de suscriptores y Twitch con una propuesta chocante: retransmitir su vida en directo hasta lograrlo. Curiosamente se había puesto como meta 31 días y 31 días es lo que ha tardado. El día 13 de marzo, cuando empezó su aventura, Ahgren tenía solamente 1.730 suscriptores, según el portal de estadísticas Twitch Tracker.

El streamer estableció algunas normas: cada nueva suscripción añadía 10 segundos al reloj que daba la cuenta atrás y estaba prohibido que ningún espectador regalase más de 100 suscripciones a otros usuarios. Así, Ahgren ha logrado capturar la atención de cientos de miles de espectadores que, durante días, han visto como jugaba a videojuegos, charlaba, cocinaba e incluso como dormía.

HE HAS DONE IT!



30 DAYS OF CONTINUOUS STREAMING



700 HOURS OF LIVE AIR



$1.3 MILLION DONATED@LudwigAhgren has officially surpassed @Ninja with the highest subscription count in @Twitch history with 271,000 and rising pic.twitter.com/BIjEEhGunx