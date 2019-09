Texas ejecuta a un reo latino por el asesinato de una mujer en 2010

El estado de Texas, en Estados Unidos, ejecutó el martes al latino Mark Soliz, que en 2010 protagonizó una espiral de violencia que culminó con el asesinato de una mujer en su casa, crimen por el que fue condenado a la pena capital.

A Soliz, de 37 años, lo declararon muerto a las 18.32 hora local (23.32 GMT) tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville (cercana a Houston), según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Sus últimas palabras las dedicó a los familiares de sus víctimas: "Quisiera disculparme por el dolor que les causé. He estado considerando cambiar mi vida. Me tomó 27 años hacerlo. Quiero disculparme, no sé si mi muerte les traerá consuelo por el dolor y el sufrimiento que he causado. Estoy en paz".

Durante ocho días en junio de 2010, Soliz y su cómplice, José Ramos, protagonizaron una espiral de violencia en un área cercana a Dallas durante la cual perpetraron numerosos atracos en los que terminaban disparando a las víctimas, robos de vehículos con violencia, tiroteos y dos asesinatos.

Sus víctimas mortales fueron Rubén Martínez, un repartidor al que Soliz robó y disparó en un estacionamiento, y Nancy Weatherly, una mujer de 61 años, a la que mató de un disparo en la parte posterior de la cabeza tras entrar a robar en su vivienda a punta de pistola.

Las autoridades cortaron esa espiral con la detención de Soliz y Ramos, de los que sospechaban tras el robo de un vehículo.

Ramos, no obstante, confesó el asesinato de Weatherly durante el interrogatorio, del que culpó a Soliz.

Soliz fue condenado a muerte durante el juicio celebrado en 2012, mientras que Ramos recibió una pena de cadena perpetua.

La mayor baza de sus abogados durante el juicio y también en el proceso de apelaciones para evitar la ejecución fue esgrimir que Soliz sufría síndrome alcohólico fetal por su exposición al alcohol durante el embarazo de su madre, lo que le impedía controlar sus impulsos, entre otros trastornos mentales.

Sin embargo, ni el jurado durante el juicio ni los tribunales que estudiaron después los recursos presentados por la defensa consideraron suficiente ese argumento.

La de este martes fue la sexta ejecución ocurrida en Texas en 2019 y la número 15 en Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo estadounidense restituyó la pena capital en 1976, han sido ejecutadas 1.505 personas en su país, 564 de ellas en Texas, más que en ningún otro estado.