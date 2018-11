Uno de cada cinco españoles no come carne

Uno de cada cinco españoles (20%) afirma seguir una dieta vegetariana, vegana, flexitariana o pescetariana, todas ellas caracterizadas por la exclusión de productos de origen cárnico salvo en el caso de los flexitarianos (admiten consumirlos de forma ocasional), según revela un informe internacional de Ipsos Global Advisor.

El estudio, titulado 'Nuevas tendencias alimentarias a nivel mundial Han cambiado nuestros hábitos alimentarios?' y llevado a cabo en 28 países a nivel mundial, busca profundizar en los nuevos hábitos alimentarios de la población, y el auge de nuevas tendencias en los países analizados.

Dieta omnívora

De acuerdo con los resultados del informe, la dieta más común seguida por los españoles es la omnívora, seguida por el 75%. Dentro de esta mayoría, se obervan diferencias en cuanto a la edad: los mayores de 35 años tienden significativamente a seguir una dieta omnívora (78%), en comparación con los menores de 35 años, con un 69 por ciento, lo que significa casi 10 puntos de diferencia.

Además de la omnívora, las opciones alimentarias más presentes en la población española son: flexitariana (16%); vegetariana, donde no hay consumo de carne pero sí otros productos de origen animal como huevos o lácteos y derivados (2%); veganos, que son aquellos que no consumen alimentos procedentes de animales (1%), y pescetarianos, que no comen carne pero sí pescado (1%).

Este 20% de personas que no consume carne de forma habitual sitúa a los españoles en el puesto 17 del ránking mundial, liderado por India, donde dos tercios de la población (66%) siguen dietas sin carne, seguido de Perú (46%), Turquía (41%), Brasil (37%) y Malasia (36%). A nivel europeo, España está por detrás de alemanes (29%), franceses (27%), suecos (26%), británicos (25%) y belgas (23%), y por delante de polacos (18%) e italianos (18%).

Opciones sin carne, crecimiento muy significativo

Aunque los hábitos alimentarios españoles son eminentemente omnívoros, el informe internacional refleja un crecimiento "muy significativo" de las opciones sin carne en los últimos meses. El 41% de vegetarianos y veganos españoles dicen seguir estas dietas desde hace 6 meses o menos, seguidos por el 39% de flexitarianos y el 33% de pescetarianos.

Respecto al último año, el porcentaje de vegetarianos y veganos españoles que aseguran llevar estas opciones alimentarias es del 17%, frente al 13% de flexitarianos y el 33% de pescetarianos.

A nivel mundial, la distribución de los tipos de dietas es de onmívoros (73%), flexitarianos (14%), vegetarianos (5%), veganos (3%) y pescetarianos (3%). Además, el veganismo, vegetarianismo y el pescetarianismo son dietas nuevas para muchos de los que las siguen.

Cerca de dos quintos (43%) de los vegetarianos a nivel mundial llevan con esa dieta menos de 6 meses, seguidos por el 41% de los pescetarianos, 31% de flexitarianos y el 30% de los veganos. En lo que se refiere al último año, el 19% de los veganos sigue esa dieta desde hace un año, seguidos por el 18% de los pescetarianos, el 17% de los vegetarianos y el 16% de los flexitarianos.