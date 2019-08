El Vall d'Hebron da el primer paso para lograr el fármaco que cure el sida

Un equipo de investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con los que también han colaborado facultativos del Hospital Clínic, han dado el primer paso para conseguir el fármaco que cure el VIH de forma definitiva. En concreto, han logrado eliminar más de la mitad del reservorio del virus del sida, es decir, las células donde se esconde la enfermedad y a las que los fármacos que se usan a día de hoy son imposibles de matar. Los resultados se han dado a conocer este martes en rueda de prensa, tras ser publicados por la revista 'Nature'.

En el experimento, que se ha desarrollado 'in vitro', los investigadores se han dedicado a atacar las células que ocupan el reservorio del VIH. Unas células ya infectadas que no expanden la infección pero a las que no llegan los fármacos retrovirales. Es decir, los "escondites" en los que se atrinchera el virus del sida en el cuerpo y que impiden la curación. "Solo podremos curar la infección si logramos reducir el reservorio", explicó el médico del Grupo de Enfermedades Infecciosas el hospital, Adrià Curram.

Estudiando estas células, que suelen ser linfocitos, los investigadores han visto que expresan una molécula llamada CD20. A esta molécula le han aplicado un medicamento, Rituximab, que normalmente se usa para tratar diferentes tipos de cáncer. Tas aplicar este fármaco, y por primera vez, el 60% de estas células infectadas han sido eliminadas. "Se abre una puerta para desarrollar nuevos fármacos que puedan acabar con el reservorio", añadió la doctora María José Buzón, líder del estudio.

No se puede aplicar a pacientes

Se podría administrar ya este fármaco oncológico a las personas con sida para que se puedan curar de la enfermedad? "No", han respondido de forma contundente los dos sanitarios. El rituximab ataca a todas las células que expresan la molécula CD20, si. Pero también aquellas que no estén infectadas por el VIH. Es decir, que puede cargarse el sistema inmunológico de los pacientes. "Correríamos un riesgo muy importante, es un medicamento tóxico, y más aún combinado con los antirretrovirales", ha añadido el doctor Curram. "El objetivo ahora es desarrollar un fármaco que solo ataque las células infectadas con el VIH", ha asegurado la doctora Buzón

Las nuevas infecciones no decaen

El miembro de la unidad de enfermedades infecciosas del centro se ha mostrado preocupado ante el incesante número de infecciones que se siguen produciendo en Catalunya. "Deberíamos estar viendo como las infecciones caen en picado, y esto no está pasando, se están manteniendo estables con unos 500 casos al año", ha señalado. El motivo, según los médicos, es en la "relajación y la poca detección" de la enfermedad. Para atajarlo, piden reforzar la educación y los mecanismos de prevención.