Google sufre una caída mundial: YouTube, Gmail y varios servicios no funcionan

Los servicios de YouTube, Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Maps, Hangouts y otros servicios de Alphabet sufren este lunes una caída temporal, y han dejado sin servicio a millones de personas todo el mundo. Sin embargo, el buscador de Google ha estado operativo durante todo el lunes. La propia compañía ha admitido en Twitter los problemas que experimenta.

We're aware of an ongoing issue with multiple products and our teams are investigating. Updates are being posted on the status dashboard: https://t.co/Y3OJ3Lg1ML