Carlos Cuevas lucha contra el sida en el final de 'Merlí. Sapere aude'

Desde que en el 2015 comenzaran las clases de Filosofía de 'Merlí' en TV-3, su alumno más rebelde, Pol Rubio (Carlos Cuevas), ha tenido que ir superando diversos vaivenes en su vida como el descubrimiento de su bisexualidad, las dificultades económicas familiares, desengaños amorosos y la muerte de su mentor, el controvertido profesor protagonista de la serie. Su desaparición sirvió para que él cogiera su testigo en el 'spin-off' de Movistar+ 'Sapere aude', en el que empezaba a estudiar en la universidad la carrera que le enseñó a amar su querido maestro. Sin embargo, en la segunda temporada de la serie (que la plataforma de Telefónica estrena este viernes 2 de abril y que servirá para poner el cierre definitivo a la ficción), el joven se tendrá que enfrentar al mayor contratiempo de su vida: descubrir que ha contraído el VIH.

"Siempre he pensado que había una asignatura pendiente con este tema en la ficción española, ese virus ha sido el gran olvidado", reconoce Héctor Lozano, creador y guionista de 'Merlí. Sapere aude' y de su predecesora. "Además, siempre que se hacía algo sobre ello era con un personaje más secundario y que no tocaba a la comunidad gay", algo que él ha querido subsanar aprovechando que tenía un protagonista bisexual. "Pol recibe la noticia de que ha contraído el VIH de forma inesperada y toda esta temporada va de cómo lo asume, cómo le afecta y qué hace para tirar para adelante", explica Carlos Cuevas, el actor que le da vida, que destaca que se hable del sida lejos de "ambientes sórdidos como la drogadicción o la prostitución", sino "desde un chaval que estudia en la universidad, vive con sus padres y lo hace todo bien, pero a quien también le puede pasar".

A pesar del fuerte impacto que sufre el protagonista al conocer la noticia en el primer episodio de los ocho que conforman esta nueva entrega de la serie, Lozano cree "que es la temporada más optimista" de todas las que ha escrito. "Quería explicar que lo que le pasa a Pol le puede pasar a cualquiera y que se puede vivir con ello", afirma. "Hay un estigma brutal con el sida desde hace 40 años. La gente continúa escondiendo que tiene el VIH y eso no puede ser. Hay todavía mucha desinformación", subraya.

La ausencia de Bruno

Esta segunda temporada será la última de la serie, aunque no aparecerá en ella uno de los personajes más ligados a Pol desde que estaba en el instituto, Bruno (David Solans). De hecho, la audiencia ya sabe que los dos jóvenes acabarán juntos en el futuro, gracias al 'flash forward' con el que acababa la serie de TV-3. "El protagonista de 'Sapere aude' es Pol y si este chico Solans no está en la serie es porque él lo ha querido así. Yo me he adaptado a las circunstancias desde siempre", afirma, rememorando que el actor ya dejó el 'Merlí' original para después volver y sumarse luego a la primera temporada de 'Sapere aude'.

"No hay mal que por bien no venga. Su ausencia me ha permitido explorar otros mundos", valora Lozano, aludiendo a dos de los fichajes de esta segunda temporada: Jordi Coll, en el papel de Axel, un ebanista que está restaurando el espectacular paraninfo de la universidad y que tendrá mucho 'feeling' con Pol, y Eusebio Poncela como Dino, el nuevo jefe del protagonista en un animado bar de copas "que practica un 'carpe diem' envidiable", según su creador.

La que repite es María Pujalte como la catedrática de Ética María Bolaño, luchando contra su adicción al alcohol y teniendo que aceptar que su hija se quiera independizar. Sus clases serán, de nuevo, uno de los puntos fuertes de la temporada. También continúan personajes como Rai (Pablo Capuz), que se muestra bastante distante; el siempre correcto Biel (Pere Vallribera), empeñado en organizar una liga de debate; Oti (Claudia Vega), que quiere vivir nuevas experiencias, y Alfonso (Boris Ruiz), el padre de Pol, que cada vez se esfuerza más por entender a su hijo.

Series sobre 'las kellys'

El cierre de la franquicia 'Merlí' (que tuvo tres temporadas en TV-3 y dos nuevas con el 'spin-off' de Movistar+) le ha permitido a su creador desarrollar nuevos proyectos. Actualmente, Lozano trabaja en una serie sobre las 'kellys' (las limpiadoras de piso de los hoteles) para el que ya está en contacto con alguna cadena y tiene otro proyecto de una serie en catalán. "Tengo tendencia a tocar temas que están un poco invisibilizados: los gais, las 'kellys' y, dentro del mundo homosexual, el VIH, que es el gran olvidado"..." recalca el 'showrunner' catalán.