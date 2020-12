¿Dónde se rodó 'El desorden que dejas', la serie que está arrasando en Netflix?

'El desorden que dejas' se ha convertido, desde su estreno el pasado 11 de diciembre, en uno de los últimos éxitos de Netflix. Desde hace semanas, la ficción de Carlos Montero (el cocreador de 'Élite' y 'Física o Química') encabeza el 'ranking' de las series más vistas de la plataforma de 'streaming' en España y también ha despertado el interés en el mercado internacional, con su intrincada trama que entremezcla dos líneas temporales para que el espectador descubra qué le pasó a Viruca (Bárbara Lennie), la contradictoria profesora de Literatura a la que sustituye la recién llegada Raquel (Inma Cuesta).

Pero la primera serie de Netflix rodada en Galicia no solo ha gustado por su adictiva historia basada en el propio libro de Montero, ganador del Premio Primavera de Novela 2016 por esta obra, o por las convincentes interpretaciones de un reparto que no se amilanó cuando su creador y director les propuso a última hora que pusieran acento gallego. El peso del paisaje, esa Galicia interior no tan retratada en la ficción como la de las Rías Altas y Baixas ('Fariña', 'Néboa', 'Vivir sin permiso'), es muy contundente en esta serie, donde ese pueblo de piedra y esos bosques verdes se convierten casi en un personaje más. "La luz de Galicia, su atmósfera, tiñe toda la historia con esa cosa enigmática, de misterio, de 'thriller', que le quedaba muy bien a la serie", comenta Cuesta. "Le da una personalidad muy especial que está en sintonía con todo, con la luz de la serie, con las piedras, con el clima, con el carácter especial de esa gente, con la música...", enumera Roberto Enríquez, que interpreta a Mauro, el marido de Viruca. Una música del también gallego Xoel López que, por cierto, ha colocado una de las canciones de 'El desorden que dejas', 'Ningún hombre, ningún lugar', como la segunda más buscada en el mundo en la aplicación Shazam, y la primera en España.

"Me vine a Madrid con 18 años y casi toda mi obra la he escrito ahí, tengo un carácter muy urbano", remarca Montero. "No había necesitado hasta ahora escribir sobre mi tierra, pero esta historia me lo pidió. Primero tuve la idea de esa profesora que se encuentra una nota que pone: ¿cuánto vas a tardar en morir? Y enseguida pensé: ¿esto dónde puede pasar? Y de repente, de una manera muy natural, me fui a Galicia, a un remedo de mi pueblo, y cuando se convirtió en serie era obvio que tenía que volver allí", añade.

Las termas de Bande, Celanova, Allariz y Ribadavia, en la provincia de Ourense, así como la ciudad de A Coruña son algunos de los escenarios de esta serie que seguro que llevará el próximo verano (si el covid lo permite) a muchos turistas a descubrir esa Galicia interior.

EL INSTITUTO DE NOVARIZ

El instituto del ficticio pueblo de Novariz donde Raquel y Viruca dan clases de Literatura es en realidad el I.E.S. Celso Emilio Ferreiro de Celanova (Ourense), un magnífico edificio ubicado en el monasterio de San Rosendo y con un claustro neoclásico en el que estudió el propio Montero. "Es un instituto público. Todos los alumnos lo cuidan mucho porque cuando entras a estudiar ahí te sientes bastante especial", rememora el guionista y director a EL PERIÓDICO. En cambio, el aula de profesores plagada de libros se rodó en la biblioteca de la Escuela de Idiomas de A Coruña.

Arón Piper e Inma Cuesta, dentro del instituto de 'El desorden que dejas' /JAIME OLMEDO

CELANOVA, ALLARIZ Y RIBADAVIA

El pueblo natal de Montero, Celanova, así como las localidades orensanas de Allariz y Ribadavia sirvieron de escenario para ambientar Novariz. El monasterio de San Salvador, del siglo X, es el principal atractivo turístico de Celonova, mientras que Allariz es conocido por la leyenda de Romasanta, el hombre lobo gallego. Ribadavia, por su parte, destaca por su riqueza monumental medieval.

Roberto Enríquez, delante del instituto de 'El desorden que dejas'. /JAIME OLMEDO

LAS TERMAS DE BANDE



Estas termas de origen romano situadas en Porto Quintela, en el municipio orensano de Bande, junto a las aguas del embalse de As Conchas, son uno de los escenarios que más juego dan a la serie, donde el visceral Iago (Arón Piper) y su inseparable amigo Roi (Roque Ruiz) tienen uno de sus primeros y más conflictivos encuentros con Raquel (Inma Cuesta). Sus aguas son beneficiosas para el reumatismo y las enfermedades de la piel.

Arón Piper, en 'El desorden que dejas'. /JAIME OLMEDO

COIRÓS (A CORUÑA)

Algunos de los bosques y montes por los que pasean Viruca y Iago, que contribuyen a darle a la serie ese aura de misterio tan característica, pertenecen a áreas naturales como la de Chelo, en Coirós (A Coruña).

Arón Piper y Bárbara Lennie, en los bosques de 'El desorden que dejas'. /JAIME OLMEDO

A CORUÑA CIUDAD



A Coruña, la ciudad de procendencia de Raquel y donde acude a refugiarse en los brazos de su amiga Tere (Abril Zamora) aparece de forma esporádica en la serie, con escenarios tan representativos como el paseo marítimo y las galerías de La Marina.

Inma Cuesta, en el rodaje en A Coruña de 'El desorden que dejas'. /JAIME OLMEDO

RIBEIRA SACRA



La serie aprovecha los espectaculares paisajes de la Ribeira Sacra y el Cañón del Sil con algunos planos aéreos y en las escenas en las que Inma Cuesta sigue la pista de Viruca en los miradores del Sil, en Sober (Lugo).

Inma Cuesta, en la Ribeira Sacra, en 'El desorden que dejas'. /JAIME OLMEDO