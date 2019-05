En las entrañas del rodaje de la serie Juego de Tronos

Una semana después del mediático final de Juego de Tronos, la plataforma HBO pone hoy la guinda a esta superproducción televisiva con Juego de Tronos: la última guardia, documental especial de dos horas de duración en el que se descubre cómo fue el rodaje de la trepidante última temporada de la serie.

Durante todo un año, la prestigiosa directora británica Jeanie Finley se integró como un miembro más del equipo del rodaje de Juego de Tronos para hacer una película dentro de una película: ha recogido con sus cámaras el proceso de elaboración de la temporada más ambiciosa y complicada de la serie.

Como adelanta la propia HBO, este documental especial «se sumerje entre el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente en grandes estudios, localizaciones reales e insospechados sets de Irlanda del Norte».

Con un acceso hasta ahora prohibido a material e imágenes detrás de las cámaras, Juego de Tronos: la última guardia es «una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto mientras lidian con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers».

«Mucho más que un making of al uso, esta es una historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós», apunta la HBO.

Los trabajos anteriores de Jeanie Finaley incluyen los documentales Orion: el hombre que pudo reinar, The Great Hip Hop Hoax, y Sound It Out, entre otros.

LA PRODUCCIÓN / Este documental es una producción de Glimmer Films para HBO, con la producción ejecutiva de los creadores de la serie (David Benioff y D.B. Weiss) y Bernadette Caulfield. La producción ha corrido a cargo de la propia directora, con Rachel Hooper y Martin Mahon, el montaje final es de Alice Powell, y la música original la ha compuesto Hannah Peel.

La serie Juego de Tronos, considerada la producción más grande de la historia de la televisión y una de las sagas más populares, concluyó la madrugada del domingo al lunes 20 de mayo en medio de una enorme expectación internacional que dejó «huérfanos» a muchos de sus seguidores. Como todo final de una superproducción, las opiniones variaron, incluyendo críticas a un final que estuvo amenazado por continuas filtraciones.