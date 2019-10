Jesús Calleja: "El peligro me persigue"

Jesús Calleja vuelve a subirse al helicóptero para descubrir la España más desconocida con la quinta temporada de 'Volando voy', que Cuatro estrena este domingo 13 de octubre (21.30 horas). Además de visitar parajes espectaculares del país y hablar con la gente de pueblo, en estos nuevos siete programas el aventurero leonés se ha propuesto aportar ideas para paliar los problemas a los que se enfrenta la España rural, como la despoblación y los peligros medioambientales. Su gran amiga Mercedes Milá le acompañará en la primera entrega.

"Hay que salvar la España rural. Cada mes hay decenas de pueblos que se abandonan", denuncia Calleja, que aboga por actuar desde la tele para poner freno a esta situación: "No tenemos que quedarnos en el discurso de la España vacía, sino ver qué podemos hacer por la España vacía". Para ello, 'Volando voy' ahonda esta temporada en los recursos y posibilidades que ofrecen los lugares visitados para atraer a la gente joven, muchas veces con iniciativas relacionadas con el turismo.

"Pero tiene que ser un turismo innovador, diferente, como, por ejemplo, la bicicleta eléctrica, que permite a cualquier persona que no esté entrenada abordar una gran ruta en la naturaleza, adentrarte en ella y hacerla tuya", explica el montañero, que ya en el programa que abre la temporada vive esta experiencia con su amiga Mercedes Milá trazando un recorrido por antiguos edificios mineros y zonas boscosas en el valle de Laciana (León).

No será el único lugar en el que le acompañará la periodista, que también estará presente en el programa dedicado al parque natural del Cap de Creus (Gerona). "Ella es una amiga a la que le apasiona la naturaleza, la bici eléctrica y la autocaravana en la que vivo. Hacer las rutas de 'Volando voy' es como hacer turismo para ella y de vez en cuando, si le apetece, entra en el programa", explica Calleja, que también visitará en próximas semanas el parque natural de las Sierras Subbéticas, en Córdoba; el Camino Lebaniego, en Cantabria; la Serra do Courel, en Lugo; las comarcas al norte de Granada, y el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Allí le podremos ver también, como ya es habitual, descubriendo las historias de sus habitantes y dándoles alguna que otra sorpresa, como montándoles en el helicóptero. "Sobre todo a la gente mayor, que es maravillosa cuando vuela por primera vez", explica Calleja. "El hilo conductor que nos mueve sigue siendo: Si tú eres feliz en tu pueblo, no tienes por qué irte", reivindica.

Atrapado en Estrómboli

Entre viaje y viaje, al aventurero leonés le queda poco tiempo de descanso, ya que también tiene casi lista la nueva temporada de 'Planeta Calleja', que le llevará a parajes como las islas Eolias, México, Groenlandia y Borneo en compañía de famosos como el modisto Lorenzo Caprile; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; los actores Malena Alterio y Asier Etxeandia, el dúo Los Morancos y la presentadora Sandra Barneda.

"En las islas Eolias casi nos explota el volcán Estrómboli!", adelanta Calleja, que se ha visto en más de un brete parecido, como cuando, en el 2010, tuvo que ser rescatado del volcán islandés Eyjafjallajorull. "No es que me guste el peligro, es que el peligro me persigue", se justifica el aventurero.