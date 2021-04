Miguel Bosé, a Jordi Évole: "Yo no hablo con gente con mascarilla"

La entrevista que este domingo, 11 (La Sexta, 21.25 horas), Jordi Évole hace a Miguel Bosé está levantando una inusitada expectación, por sus controvertidas declaraciones, y por actitud un tanto desafiante del cantante español de 65 años. Una charla, en dos entregas, de la que la cadena ha dado a conocer algún avance.

"Quítate esa máscara. Pero ya!", le suelta Bosé al periodista catalán al inicio del programa. "Yo no hablo con gente con mascarilla", incide.

Un peaje que Évole tiene que pagar para conseguir una entrevista tras seis años de mutismo con la prensa del artista que reside en México desde hace años y que en los últimos meses se ha significado públicamente con unas polémicas y reiteradas declaraciones negacionistas respecto a la pandemia causada por el covid-19.

Una polémica de la que Bosé no rehúye en la charla y argumenta su posición a contracorriente respecto al coronavirus. "La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", asegura tajante.

"¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?", le cuestiona entonces Évole. «Dime por qué tengo que respetarte más!», estalla desafiante el cantante en uno de los extractos facilitados por el programa.

Miguel Bosé en @LoDeEvole.

Entrevista exclusiva en la que muestra su lado más íntimo... y el más salvaje.

Infancia, familia, adicciones, Franco...

Domingo (21.25h) en @laSextaTVpic.twitter.com/dDfp45st9k — Producciones del Barrio (@delbarriotv) April 7, 2021

Durante la charla, el interprete de 'Amante bandido' señala que no se ha hecho ningún test PCR ni de antígenos y que no usa nunca gel hidroalcohólico. El cantante, a preguntas de Évole, también aborda la muerte de su madre, Lucía Bose.

"Tu madre tenía coronavirus", asegura Évole. A lo que Bosé contesta tajante: "Mi madre no se murió de covid, y eso tiene que parar ya".

Doble entrega

El artista nacido en Panamá, que con motivo de su 65 aniversario, el pasado 3 de abril, decidió hacer un ‘reset’ en sus redes sociales borrando todas sus fotos antiguas de Instagram y colgando de nuevas con enigmáticos mensajes: «Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón», también repasará su trayectoria personal y profesional

Sus inicios en el mundo del espectáculo, sus adicciones a las drogas o el alcohol, pasando por la relación con su padre, los encuentros que tuvo de niño con Francisco Franco, la paternidad, su reciente separación de Nacho Palau y el proceso legal por la paternidad de sus hijos, sus problemas vocales o cómo afronta la vejez.

La entrevista se emitirá en dos entregas, la primera de ellas este domingo y, la segunda, el domingo siguiente, 18 de abril. En cada uno de los programas se dará a conocer dos personalidades de Miguel Bosé: Miguel y Bosé. Según el cantante, Bosé es el artista creativo y salvaje, mientras que Miguel es la calma, el sosiego y la reflexión. “Bosé es un demente, un loco, un pirado pero, cuando Bosé se pasa, Miguel le para», asegura.

La primera entrega se centra en Miguel, mientras que la segunda lo hace en Bosé. O esa es la intención, porque Miguel y Bosé, en el fondo, son imprevisibles.