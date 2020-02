La muerte de Marianico

Contaba hoy Álex Rodrigo como una anécdota que en una de las primeras escenas del rodaje de El último show, le exigieron a Marianico el Corto «un gran esfuerzo físico, un gran trajín y estaba asustado pensando en que no iba a querer volver». Sin embargo, Miguel Ángel Tirado (es decir, Marianico el Corto), ni siquiera ha recordado ese momento y sí que afrontó el rodaje «con mucho miedo más que nada porque cuando me dieron los guiones yo pensaba que no iba a ser capaz pero luego el equipo te lleva tan bien a las situaciones que ha sido todo maravilloso». Ambos se han reencontrado en la primera serie de ficción producida por Aragón TV muchos años después de que «sin que él lo supiera», un encuentro casual entre ambos fuera el germen de la serie, recordó Álex Rodrigo: «Nos acercamos a pedirle un chiste y él nos habló de lo pequeños que somos en comparación con el universo». Aquello ha desembocado en El último show, con una trama en la que Miguel Ángel Tirado se cansa de su personaje de Marianico y trata de huir moviéndose entre la comedia y el drama.

La serie se estrena mañana en Aragón TV en prime time (21.30 horas) pero esta noche los cines Palafox han acogido su preestreno (se proyectó el primer capítulo) en una sesión que ha concitado a todo el equipo de la película (Luisa Gavasa, Laura Boudet, José Luis Esteban, Itziar Miranda, Armando del Río, Laura Gómez Lacueva, Pablo Lagartos...) así como a autoridades como la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y a los consejeros del Gobierno de Aragón Felipe Faci y Mayte Pérez.

«Lo mío siempre ha sido hacer reír», ha dicho Miguel Ángel Tirado minutos antes de que se proyectara la serie, antes de congratularse por el trabajo realizado: «He descubierto que puedo hacer cosas diferentes. Alex (Rodrigo) me ha hecho un personaje con el que la gente se va a reír, llorar y divertir, ha sacado de mí una cantidad de matices que yo no sabía que tenía dentro», ha resaltado. De hecho, el propio Álex Rodrigo destacó que uno de los puntos fuertes de esta serie (cuya temporada consta de 8 capítulos de 50 minutos) «es la deconstrucción del personaje de Marianico el Corto. La gente va a ver un Miguel Ángel muy diferente, en situaciones que incluso van a descolocar al espectador y es ahí donde está la principal cualidad de El último show».

Una serie que gira en torno a Marianico el Corto que decide que, cansado de hacer reír, quiere hacer películas de autor al estilo de Buñuel. «Me he encontrado con un actor espléndido y un compañero maravilloso, ha sido un regalo y una sorpresa muy grata trabajar con él», ha asegurado ayer Luisa Gavasa, que hace el papel de exmujer del artista. Ambos tienen una hija, Claudia (interpretada por Laura Boudet), que se va a vivir con Miguel Ángel Tirado: «Es una chica que parece antisociable pero lo que hace es seleccionar a su amigos. Es inteligente, irónica, muy rebelde y cabezota aunque hay que tenerle mucha paciencia a veces», ha explicado la propia Boudet.

Todo el equipo de la película, y los responsables del ente autonómico representados en Carmen Ruiz y Teresa Azcona, han coincidido en destacar que es un hecho histórico el que vea la luz El último show: «Hay que defender lo nuestro, que esta serie sirva de semilla para que se sigan haciendo muchas más cosas en Aragón; los profesionales de esta tierra no tienen por qué estar fuera». Algo que también ha resaltado Gavasa: «Con esto se abren muchas oportunidades que a mí igual ya me pillan mayor pero para la gente más joven es una puerta a hacer más cosas en Aragón... ¡Ah! Y ojalá haya segunda temporada de esta serie».