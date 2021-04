Netflix anuncia un puñado de nuevas producciones y algunos regresos

En otra presentación de contenidos necesariamente a distancia, Netflix ha avanzado nuevos títulos nacionales en materia de series, películas y 'realities'. Entre las primeras destaca 'Intimidad', drama de Verónica Fernández ('Hache') y Laura Sarmiento ('Matadero', 'La zona') que arranca con la filtración a la prensa de un vídeo sexual de una política con futuro prometedor. ¿Podría ser nuestra particular 'Borgen', una exploración del difícil balance actual entre lo público y lo privado? El reparto sabría defender algo tan complejo: la protagoniza Itziar Ituño (en aparente cambio de registro frente a la Lisboa de 'La casa de papel'), acompañada por Verónica Echegui, Emma Suárez o Ana Wagener.

El pasado verano, Netflix cancelaba el rodaje de la serie turca 'If only' después de que el gobierno turco impusiera la eliminación de un personaje gay como condición para el rodaje. Hoy hemos sabido que la serie se rodará finalmente en España, adaptada por Irma Correa ('Alba') y con la creadora original, Ece Yörenç, ejerciendo como consultora. En la línea del mítico manga 'Barrio lejano', 'Si lo hubiera sabido (If only)' contará la historia de una mujer de 30 años que despierta atrapada en su cuerpo de los 20, lo que le da la oportunidad de reconsiderar quién querrá ser (o con quién querrá estar) en el futuro.

Bastante más testosterona encontraremos en 'Baruca', serie de acción creada por Víctor Sierra y Xosé Morais, guionista y cocreador, respectivamente, de la reivindicable 'Néboa'. Su director será Óscar Pedraza, firma en auge tras su trabajo en 'Patria' y 'Sky rojo'. Seis episodios, una noche: esa en la que un grupo de hombres armados rodea una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino y topa con la resistencia del director de la prisión y los propios internos psiquiátricos.

Predecir el amor

En el apartado de películas, Netflix sigue apostando fuerte por lo romántico. El catalán Marçal Forés dirige la adaptación de 'A través de mi ventana', fenómeno literario iniciado por Ariana Godoy en Wattpad, la misma plataforma en la que nacieron 'Mi primer beso' y 'After'. El exitoso tándem formado por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Los Japón', la inminente serie 'Reyes de la noche') escribe la comedia "romántica, urbana y diferente", según nota de prensa, 'Eres tú', cuyo protagonista es capaz de ver el futuro de sus relaciones con solo un beso. ¿Suerte o desgracia? Como siempre, la respuesta es compleja.

Para cuando no queramos hacernos preguntas, Netflix tendrá disponibles un par de nuevos 'realities'. En 'Amor con fianza', presentado por Mónica Naranjo, seis parejas verán analizada su honestidad en todo momento por una misteriosa tecnología ocular. Quienes más mientan, pierden. Y otra opción de desconexión será 'Georgina', retrato "profundo y emotivo" de la modelo e 'influencer' Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, por si alguien todavía no se ha enterado.

Durante la presentación se ha dado a conocer, además, la fecha de estreno de 'El vecino', segunda temporada: será el 21 de mayo cuando volvamos a ver a Quim Gutiérrez enfundarse las mallas de superhéroe. Temporada que se sumará, durante los próximos meses, a otras con fechas de estreno ya confirmadas como la cuarta de 'Élite' (18 de junio) y la segunda de 'Sky rojo' (23 de julio), o novedades esperadas como 'El inocente' (30 de abril) y la superheroica 'Jupiter's legacy' (7 de mayo). Además, ya sabemos fecha de estreno del documental de Tània Balló sobre 'El caso Wanninkhof - Carabantes': será el 23 de abril cuando podremos acceder a esta visión del caso desde "un punto de vista judicial, policial, político, mediático, sociológico y de perspectiva de género".