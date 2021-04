Netflix compra la serie documental de Kanye West

Netflix ha comprado una serie documental que narra la vida del rapero Kanye West durante los últimos 20 años, según han confirmado este martes fuentes citadas por la revista musical 'Billboard', 'Varietyy medios como y el medio televisivo The Wrap, entre otros.

Según 'Billboard', la plataforma habría pagado 30 millones de dólares, si bien la cifra podría ser otra, tal como explica una fuente implicada en la operación a la revista 'Variety'. La serie incluirá mágenes nunca antes vistas de West y abarcará su carrera en la música y la moda, su fallida candidatura presidencial de 2020 y la muerte de su madre, Donda West.

Estructurada en varias partes, la serie, que aún no tiene título, tiene detrás al dúo de productores de vídeos musicales Clarence 'Coodie' Simmons y Chike Ozah, más conocido como Coodie & Chike, quien ya estuvieron a cargo de los vídeos de Kanye 'Jesus Walks (Version 3)' y 'Through the Wire'. La pareja también ha producido y dirigido el documental del canal ESPN 30 por 30 'Benji' (2012 ), sobre Benjamin Wilson; vídeos musicales de Lupe Fiasco, Erykah Badu y otros; y el documental de 2019 sobre el exjugador de baloncesto profesional Stephon Marbury, 'A Kid From Coney Island'.

La plataforma de 'streaming' no ha confirmado oficialmente el estreno, que se prevé para este otoño.

Los cineastas han documentado la vida del rapero desde principios de los años 2000, en pleno ascenso a la fama antes de consolidarse como uno de los mejores artistas de la década, con discos tan importantes del hip-hop como 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' (2010) o 'Yeezus' (2013).

El proyecto explorará las polémicas protagonizadas por el artista, desde su enemistad con Taylor Swift -tras interrumpir su discurso mientras recogía un premio-, a su admiración por el expresidente Donald Trump (2016-2021), a quien visitó en la Casa Blanca.

No está claro si el documental también mostrará escenas de la candidatura a la presidencia de EEUU que el rapero lanzó a mediados del 2020, acompañada de una surrealista campaña por la que solo figuró en las papeletas de un puñado de estados al no cumplir con los plazos de registro en la mayoría de territorios.

La última etapa de West, marcada por un comportamiento errático, se ha asociado al trastorno de bipolaridad que sufre, según ha explicado su familia, desde hace tiempo. El agravamiento de esta situación ha acabado deteriorando su matrimonio. En febrero, la mujer de West, Kim Kardashian, pidió formalmente el divorcio poniendo final a un mediático matrimonio de seis años.

Ambos, sin embargo, siguen triunfando con sus respectivos negocios, con los que han amasado dos de las fortunas más grandes del planeta. La revista 'Forbes' acaba de constatarlo publicando su famosa lista de milmillonarios. Kim se ha colado por primera vez en este selecto club, con sus negocios de maquillaje y ropa moldeadora y 'confy', y él aún ha ganado más, 1.800 millones, gracias a su carrera musical y al negocio de sus zapatillas deportivas.

Musicalmente a West tampoco le va nada mal. El mes pasado, logró su primer Grammy gospel y el Grammy número 22 de su carrera por su álbum 'Jesus Is King'. Además de ganar el álbum de gospel tradicional por 'Jesus Is Born' en los premios Dove de la GMA (Gospel Music Association), West también fue galardonado al mejor álbum de rap y hip hop por 'Jesus Is King' y la canción de estudio 'Follow Dios'.