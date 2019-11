Netflix rectifica un documental tras las quejas de Polonia

Una semana después de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pidiera a Netflix que realizara algunos cambios en la serie documental 'The Devil Next Door', donde un aparece un mapa la Polonia actual con los campos de concentración instalados por los nazis durante la segunda guerra mudial, sin dejar claro que entonces Polonia estaba invadida por Alemania, la plataforma ha anunciado que accede a hacer modificaciones. Así lo ha adelantado este lunes la revista 'Variety', que recoge que Netflix mostrará las imágenes con un rotulado en pantalla aclarando este controvertido punto de los mapas, para que el público no se lleve a engaño. El texto aparecerá debajo de los mapas, explicando el hecho de que los campos de exterminio se encontraban en suelo ocupado por los nazis.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3