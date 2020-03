Las nuevas series que no te puedes perder en marzo

Si ya casi no dábamos abasto con la ingente cantidad de series disponibles, marzo viene marcado por el desembarco en España de una nueva plataforma, Disney+, que aterriza el próximo día 24 con 'The Mandalorian' como principal carta de presentación. Aparte, el mes llega cargado de otros sonados estrenos como 'Veneno', 'Cuentos asombrosos' y ZeroZeroZero', así como esperados regresos, con nuevas temporadas de afianzadas series como 'Westworld', 'Better things' y 'Élite'.

BENDITA PACIENCIA (BREEDERS)

Día 3. HBO

Retrato en tono de comedia de unos padres primerizos que refleja todo el amor y el odio que puedes acumular al mismo tiempo hacia tus propios hijos. Martin Freeman y Daisy Haggard son una pareja cuya paciencia se pondrá constantemente a prueba por culpa de su creciente familia. Porque la paternidad convella momentos maravillosos, pero también te pone muchas veces al límite.

DEVS

Día 5. HBO

Miniserie de Alex Garland, el guionista y director de películas como 'Ex Machina' y 'Aniquilación', una mezcla de 'thriller', ciencia ficción y misterio en un entorno futurista. Una ingeniera informática investiga la desaparición de su novio, que había sido reclutado para trabajar en un proyecto secreto de su empresa tecnológica.

ZEROZEROZERO

Día 6. Amazon Prime Video

Basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, el autor de 'Gomorra', la serie explora la industria mundial de la cocaína y cómo contribuye a la economía global. Para ello, retrata a todos los individuos que intervienen en el proceso, desde que unos delincuentes italianos compran la droga hasta su entrega. Rodada en seis países y en diferentes idiomas (inglés, español, italiano, francés, italiano, árabe y wólof), su reparto está encabezado por Andrea Riseborough, Dane DeHaan y Gabriel Byrne.

CUENTOS ASOMBROSOS

Día 6. Apple TV+

Nueva versión de una de las series de culto de los años 80, que otra vez cuenta como máximo responsable con Steven Spielberg. Son cinco episodios que, como en el título original, narran historias independientes en las que se mezclan la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Los encargados de resucitar el formato son Edward Kitsis y Adam Horowitz, que ya modernizaron los personajes de los cuentos clásicos en la serie 'Érase una vez'.

CARONTE

Día 6. Amazon Prime Video

Protagonizada por Roberto Álamo ('Urtain', 'Águila Roja'), la nueva serie española de la plataforma está centrada en un policía condenado a ocho años de cárcel por una injusta acusación. Saldrá de prisión con una carrera de abogado bajo el brazo y la firme convicción de llevar entre rejas al culpable de su encarcelamiento, mientras intenta ganarse la vida defendiendo a sus clientes. En el reparto figuran Miriam Giovanelli, Carlos Hipólito, Belén López y Miguel Bernardeau.

EXIT

Día 10. Filmin

Drogas, prostitución, violencia y fiestas salvajes son los pasatiempos de los ricos más ricos de Noruega para evadirse del estrés y del hastío vital en esta serie, con excentricidades que no tienen nada que envidiar a las de los protagonistas de 'El Lobo de Wall Street' o 'Succession'. Comedia negra basada en el testimonio real de cuatro inversores de enorme éxito de Oslo.

LA CONJURA CONTRA AMÉRICA

Día 17. HBO

Creada por David Simon, y basada en la novela homónima de Philip Roth, esta miniserie de seis episodios imagina una historia alternativa y distópica de EEUU, contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey. El clan observa con recelo el ascenso político de un héroe de guerra xenófobo, el populista Charles Lindbergh, que se convierte en presidente y adentra a la nación en el fascismo.

THE MANDALORIAN

Día 24. Disney+

La primera serie de acción real del universo 'Star Wars', con Pedro Pascal ('Juego de tronos', 'Narcos') en el papel de un cazarrecompensas con armadura que se verá envuelto en una peligrosa misión. Dirigida por Jon Favreau, llega a España avalada por su éxito en EEUU, en el que mucho tiene que ver el personaje revelación de la temporada, el adorable baby Yoda. Ya hay una segunda temporada confirmada.

VENENO

Día 29. Atresplayer Premium

Tras el éxito de 'Paquita Salas', Javier Calvo y Javier Ambrossi se han volcado en esta serie de ocho capítulos de 50 minutos de duración en la que recrean la vida de uno de los personajes más famosos de la España de los años 90, Cristina Ortiz, 'La Veneno'. Inspirada en sus memorias oficiales, 'Digo! Ni puta ni santa', está protagonizada por Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

CÓMO DEFENDER A UN ASESINO. Día 1. AXN y Sky. Temporada 6. La última temporada de la serie protagonizada por Viola Davis.

THIS CLOSE. Día 2. Sundance TV. La historia de dos grandes amigos de Los Ángeles que se conocieron en una escuela especial para personas sordas.

LIAR. Día 3. HBO. Temporada 2. Tres semanas después de que se descubrieran pruebas condenatorias que demuestran que Andrew Earlham agredió sexualmente a 19 mujeres, su cadáver aparece en las marismas de Kent.

ANIMADO PRESIDENTE. Día 3. Movistar+. Temporada 3. el universo del Donald Trump animado se expande para incluir nuevos pesos pesados de la política, líderes internacionales, gurús de la comunicación, multimillonarios destacados y quizá también uno o dos dictadores.

DARKNESS: LA HUELLA DEL CRIMEN. Día 3. Filmin. La desaparición de una adolescente es el punto de partida de este oscuro 'thriller' criminal.

BARON NOIR. Día 4. HBO. Temporada 3. Serie francesa sobre las intrigas políticas de Philippe Rickwaert, un político que no sigue al pie de la letra lo que predica públicamente.

DAVE. Día 5. HBO. Ágil comedia de episodios de media hora basada en la vida del rapero y comediante Dave Burd, más conocido por su nombre artístico, Lil Dicky. Este neurótico veinteañero está convencido de que está destinado a ser uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Ahora solo tiene que convencer a todos los demás.

CASTLEVANIA. Día 5. Temporada 3. Netflix. Tras deshacerse de Drácula, tocará hacer frente a un nuevo grupo de vampiros.

PARES Y NONES. Día 5. HBO. Estreno. Ambientada en un mundo distópico, la serie describe una Historia alternativa en el que el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa tanto a nivel tecnológico como organizativo.

GHOST THEATER. Día 5. Dark. Estreno. Producción sobrenatural protagonizada por los ídolos de J-Pop Yui Yokoyama y Nana Okada, compuesta de 10 terroríficas historias.

BETTER THINGS. Día 6. HBO. Temporada 4. La lucha diaria, no exenta de toques de humor, de una madre soltera para sacar adelante a sus tres hijas, que rondan la adolescencia. Creada y protagonizada por Pamela Adlon.

VIKINGS. Día 10. HBO. Temporada 6. La historia del vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica (conocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca durante el siglo VIII), y su descendencia.

JUSTO ANTES DE CRISTO. Día 13. Movistar+. Temporada 2. La vida se le complica aún más a Manio Sempronio con una guerra civil, asesinatos, secuestros, la gripe, maridos suspicaces e inclusos extraterrestres.

KINGDOM. Día 13. Temporada 2. Netflix. Vuelven los zombis coreanos de la edad media.

ÉLITE. Día 13. Temporada 3. Netflix. El elitista instituto Las Encinas vuelve a abrir sus puertas, con la vuelta de Polo (Álvaro Rico) al colegio y la llegada de nuevos alumnos.

THE WALL. Día 16. Cosmo. Estreno. 'Thriller' ambientado en un frío pueblo de Quebec (Canadá), donde dos policías deben resolver el asesinato de una mujer cuyo cadáver ha aparecido con una máscara china.

WESTWORLD. Día 16. HBO. Temporada 3. Aaron Paul y Vincent Cassel se suman al reparto de esta serie que plantea un futuro en el que los robots se rebelan contra los humanos, que los habían estado utilizando en unos controvertidos parques temáticos.

BLACK MONDAY. Día 16. Movistar+. Temporada 2. Tras desbancar a Mo el mismo día del lunes negro, Dawn y Blair dirigen ahora el cotarro, pero empiezan a descubrir lo duro que es llevar la corona sobre sus cabezas.

ROSWELL: NEW MEXICO. Día 17. HBO. Temporada 2. Tres jóvenes con apariencia humana han crecido entre los habitantes de Roswell ocultando que son alienígenas.

CARTA AL REY. Día 20. Netflix. Estreno. Adaptación de la novela superventas del autor holandés Tonke Dragt, una aventura épica dentro de un mundo de fantasía. El joven caballero Tiuri emprende un viaje para enviar una carta secreta al rey que podría evitar una guerra.

RIPHAGEN, EL CARNICERO HOLANDÉS. Día 24. Filmin. Miniserie sobre la vida de Andries Riphagen, un usurero sin escrúpulos que se ganó la confianza de cientos de judíos para delatarlos a los nazis y quedarse con sus joyas durante la segunda guerra mundial.

HIGH SCHOOL MUSICAL: EL MUSICAL. LA SERIE. Día 24. Disney+. Quince años después del telefilme original protagonizado por Vanessa Hudgens y Zac Efron, otros alumnos del instituto East High vuelven a descubrir el poder la música.

DIARIO DE UNA FUTURA PRESIDENTA. Día 24. Disney+. Comedia que sigue a una adolescente de 12 años estadounidense con orígenes cubanos, cuyo diario narra su camino desde el instituto hasta llegar a la presidencia de EEUU.

OZARK. Día 27. Temporada 2. Netflix. Seis meses después, el casino ya está en funcionamiento, pero Marty y Wendy mantienen una disputa por el control del destino de su familia.

VAMOS JUAN. Día 29. Temporada 2. TNT y Sky. Amazon estrena la primera temporada el día 15. Dos años después de que Juan Carrasco tocara las más altas cimas del poder, ahora trabaja como profesor de Biología en un instituto de Logroño. Sin embargo, ni su ambición política ni su vocación de servicio público se han apagado.

LOS RENACIDOS. Día 30. HBO. Temporadas 1 y 2. La acción se sitúa en un pequeño pueblo que se revoluciona cuando varias personas locales, que han sido dadas por muertas desde hace tiempo, de repente vuelven a aparecer, no han envejecido y no recuerdan haber muerto.

GUERRA Y PAZ. Día 31. Filmin. Miniserie británica que adapta la célebre novela de León Tolstói.