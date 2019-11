Los Ondas del 'huracán Candela'

No acudió Rosalía al encuentro con los medios de los premiados con los Ondas 2019, porque la niña, que no para de recibir trofeos, estaba en Las Vegas recogiendo uno, y a buen seguro que habría sacudido el Palauet Albéniz de Barcelona. Pero allí estaba el 'huracán Candela" para revolucionarlo todo. Porque la protagonista de 'Hierro' aprovechó el momento para gritar su felicidad y reivindicar algunas cosas. Con ella, pasaron por la 'alfombra verde' de Montjuic algunos 'repetidores', como David Broncano, Jordi Évole, Miguel Ángel Silvestre, Paco León, Andreu Buenafuente y Pepa Bueno. Y otros ilusionados primerizos.

La actriz que da vida a Candela Montes en la serie de Movistar+ aseguró que, después de la sequía que denunció en los Goya, se encuentra feliz y en un buen momento: "Yo no había hecho tele y mira lo que ha pasado. Eso da alegría. Y también que le den papeles a las mujeres que ya tienen 40 y no están en los cánones".

Miguel Ángel Silvestre / JORDI COTTINA

Y no paró ahí su reivindicación: "Ahora falta que las mujeres que estén en el poder den espacio a esas mujeres, que no solo importe tener muchos 'likes' o muchos seguidores. Si pedimos igualdad, las mujeres que tienen poder nos tienen que ayudar", dijo. Y aunque le ilusiona que haya segunda temporada de 'Hierro', confesó que eso le resultaba raro: "Como yo no había hecho tele, no sé si voy saber hacer el papel otra vez. Eso es nuevo para mí. Pero me gusta mucho Candela Montes y lo que ha supuesto para muchas tías".

UN ONDAS PARA PABLO IBAR

Miguel Ángel Silvestre, sin el pelo rubio platino que lucía en su cuenta de Instagram, confesó: "Me hace la misma ilusión este Ondas por 'En el corredor de la muerte' que el que me dieron hace tiempo. Pero si hay algo positivo detrás de este es que de una manera indirecta puede crear cierto interés para que la gente siga viendo una injusticia con la que no estoy de acuerdo: estoy a favor de la inocencia de Pablo Ibar y contra la pena de muerte. Ojalá eso ayude".

El actor, que acaba de rodar '30 monedas' y empieza este lunes con 'Sky rojo', una serie para Netflix y Vancouver, explicó que se precisamente a Ibar es una de las personas a la que le gustaría dedicarle el trofeo: "Sobre todo a su familia, por todo lo que está sufirendo".

MADRID, MADURO Y EL PAPA

Paco León, que acudía por el premio que recibía la serie de Movistar+ 'Arde Madrid', dijo: "No es un proyecto muy mío. Es muy nuestro. Me siento incómodo haciendo las entrevistas solo, pero como yo soy el famoso... Voy a llamar a Ana. Ana!". Y se acercó Anna Rodríguez, su mujer y cocreadora de la serie.

Paco León. / JORDI COTRINA

"Yo ya tengo uno- recordó León. Pero no está mal. Y estoy pensado en hacer méritos para el tercero. Este Ondas como lo recibimos en pareja, es como un hijo". Y ella, que es de Barcelona, añadió: "Es un premio muy especial para mí, porque es un Ondas y porque es de aquí". También valoró Rodríguez que hubiera agradado a un público tan variado: "Desde adolescentes a mayores", y León, "los huevos... o el coño" que tuvo Movistar+ al arriesgar por esta serie. En cuanto a la posibilidad de que el Ondas les animase a una segunda temporada, el actor fue tajante: "Ni por esas!".

Jordi Évole. / JORDI COTRINA

Jordi Évole, que recibe un premio por 'Salvados' después de habérselo dado en adopción a Gonzo, sentía que todo estaba en su sitio: "Es como la guinda que nos hayan dando un Ondas en este momento de transición. Es como un reconocimiento a la etapa que he cerrado y una bienvenida a la nueva etapa con Gonzo". No obstante, pese a que el premio se lo daban por las entrevistas con Maduro y el Papa, aseguró que no pensaba dedicarles el trofeo.

EL PULSO DE BUENAFUENTE Y BRONCANO

Andreu Buenafuente, esta vez sin Berto Romero, estaba feliz pese a ser su cuarto Ondas, por recibirlo con el innovador 'Nadie sabe nada', de la Cadena Ser: "Como a veces Berto y yo parecemos un matrimonio, este es un niño muy buscado. Ya hacíamos cosas, pero dijimos: ¿por qué no experimentamos? Y ya lleva siete años y solo nos da satisfacciones. Además, después de 30 años, me he reenamorado de la radio. Aunque nunca he dejado de estarlo".

Andreu Buenafuente. / JORDI COTRINA

David Broncano, que estaba 'apelusado' de que Buenafuente tuviera tantos Ondas, aseguró, que estaba muy contento: "Estaría feo decir que me da asco un premio. Este premio es como si me diera un abrazo mi madre, porque no la veo mucho. Cuando me lo dieron pensé: esto sustituye a no ver a mi madre dos meses".

UNOS INFORMATIVOS DIFERENTES

Carlos Franganillo, que recibe un Ondas por su labor como presentador del Telediario 2, de TVE-1, comentó cómo recibió la noticia: "Me llamaron después de comer y prácticamente a bocajarro me metieron en la tertulia de 'La ventana. No sé cómo me pude concentrar". El periodista reflexionó sobre el porqué de la distinción: "Entiendo que es una apuesta en los 'telediarios' un poco diferente. No hemos inventado nada, pero sí pretendemos ir dándole otro cuerpo. Hacer una entrevista o salir a la calle, o hacer el informativo donde haya noticias de alcance, lo estamos disfrutando y el telespectador lo está cogiendo positivamente".

Paloma del Río, la eterna voz de la gimnasia, recibió el premio 'ax-aequo' de mejor presentadora, un galardón que no se esperaba: "Porque no pensé que me lo iban a dar nunca y porque no he salido mucho en la pantalla. Aunque he estado presente durante muchos años". Compartía el galardón con Alejandra Andrade, que era premiada justo cuando Cuatro anunciaba que no renovaría su excelente programa de reportajes 'Fuera de cobertura".

MARTÍN Y EL COLECTIVO LGTBI

No faltaron, tampoco Pepa Bueno, que recoge premio por el 'Hoy por hoy' bajo su dirección, y Carlos Herrera por su trayectoria, que sorteó como pudo la pregunta/reproche de un periodista que le hizo ver que estaba en Barcelona y no había bombas. "Me gusta mucho Barcelona", acertó a decir.

La nota de juventud la dieron el reparto al completo de la serie de Platz 'Boca Norte', y el apartado musical, a falta de Rosalía, lo representó muy bien Vanessa Martín. La autora de 'De tus ojos', que ha impulsado la visibilidad del colectivo LGTBI declaró: "Agradezco que se me dé un premio a la comunicación musical, porque engloba muchas cosas, como una filosofía de vida y dentro de esta está reivindicar la libertad de cada uno, la naturalidad y el amor en todas las versiones y todas las realidades". Pero quiso remarcar: "El premio me lo llevo a mi casa feliz, pero ojalá no hubiera que reivindicar esto porque estuviera mucho más normalizado". No estuvo Rosalía, no, pero hubo mucho 'tra trá'.