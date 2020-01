'OT' vuelve renovado y más exigente

TVE-1 y Gestmusic Endemol decidieron que 'OT' se tomara un descanso un año y medio para no quemar el formato y parece que le ha ido bien. Porque ha vuelto renovado. El programa ha introducido novedades en su mecánica, ha cambiado su jurado por completo (lo que no quiere decir que el que había no funcionara), ha incorporado nuevos profesores y se ha liberado de la vinculación con la compañía discográfica Universal, que era la encargada de desarrollar las carreras de los concursantes una vez fuera del concurso. Todo esto se podrá descubrir (o intuir) en la gala 0, que ofrecerá TVE-1 este domingo, 12 (otro cambio, el día de emisión), a las 22.00 horas.

Así lo explicaban en el enorme plató de 'OT', situado en Tarrassa, justo al lado de la Academia, los principales responsables del 'talent', que este 2020 encara "una edición más exigente", según Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE, y que cuenta "con un 'casting' brillante y unas historias emotivas y cercanas", como señaló Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de la cadena. Lo que no varía es el premio en metálico del ganador o ganadora: 100.000 euros.

El presentador, Roberto Leal. / RTVE

MÁS TENSIÓN

El primero de los cambios en la mecánica afecta al número de nominados en cada gala, que antes eran dos: "Ahora no hay un número determinado. Todo el mundo puede serlo", explicó Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora del programa. "También hemos liberado a los profesores de la obligación de salvar a alguien", dijo. Ese es el segundo. No están obligados a hacerlo si ninguno ha estado a la altura. Y ahí va el tercero: el favorito no será inmune. Es decir, podrá ser nominado. "Aunque disfrutará de privilegios más importantes: como escoger la canción que cantará. O el dúo. Para que todos estén en igual nivel de exigencia", explicó Rubira. Para que no se relajen. Para que aumente la tensión.

Asimismo, si hasta ahora los 'triunfitos' estaban vinculados a Universal, ahora no será así. "Al final del programa se hará un 'draft' (sistema de selección) con todas las discográficas, que podrán optar por un concursante". Todas. Universal incluida. Y Sony, la encargada este año de distribuir los discos del programa y que podrá escoger dos concursantes para desarrollar su carrera. "En este proceso de profesionalización hemos incorporado la figura del mánager. Lo que queremos es asesorarles", prosiguió Rubira.

PERSONALIDADES MARCADAS

En cuanto a los chicos, que en la gala 0 serán 18, aunque solo 6 dormirán esa noche en la Academia, Noemí Galera, la directora, y del 'casting,' destacó: "Son concursantes con personalidades muy marcadas. Y hay mucho músico. Muchos de ellos ya componen y tienen muy claro adónde quieren ir". Con lo que se incentivará la composición con nuevas asignaturas (incluso estrenan sala para ello) y el desarrollo de un proyecto propio. "Para tener un artista 360", apuntó Prieto.

El jurado: Natalia Jiménez, Javier Llano, Nina y Javier Portugués, 'Portu'. / RTVE

Por otra parte, Galera advirtió que, pese a que Rubira en los 'castings' comentó que debería dejar de ser la madre de los chicos, no abandonará ese rol: "No voy a poder evitarlo. Están a nuestro cargo durante tres meses". Tampoco Roberto Leal piensa dejar de ser colega de los concursantes: "Si quisieran a alguien que fuese de otra manera, que tensione las galas u otro tipo de presentador, que los hay, lo tendrían. Yo no puedo cambiar mi forma de presentar, porque no sé hacerlo". Asimismo, entre los chicos, avanzaron, hay verdaderas historias de superación. Como el de una chica con problemas de audición, algo que descubrieron tras haber sido seleccionarla.

NINA E IVAN LABANDA

El nuevo jurado lo compone una histórica de 'OT', la directora de la Academia de las primeras ediciones, Nina, que vuelve 15 años después; la cantante y compositora Natalia Jiménez, de La quinta estación; Javier Llano, director de Cadena 100, y Javier Portugués, 'Portu', músico y director artístico musical. Entre las incorporaciones de profesores destacan la de Ivan Labanda (actor de 'Polònia'), que sustituirá a Los Javis impartiendo Interpretación, y Zahara, referente de la música indie en España, que ofrecerá la materia de Cultura Musical. Pero también Eirian James, que impartirá inglés; Natalia Calderón, nueva profesora de voz y movimiento; Cesc Escolà, de 'fitness' y Cristina&Mario, de danza urbana.

Noemí Galera, Tinet Rubira, Fernando López Puig, Toñi Prieto y Nacho Gómez, en la presentación. / RTVE

El Chat, sección que sigue a la gala desde la Academia, también experimenta cambios en esta edición, ya que constará de dos partes. En la primera, Galera conversa con el o la expulsado y los nominados. De la otra, la más festiva y alocada, se encargará Ricky Merino, extriunfito de 'OT 2017' y hasta ahora copresentador, que cada semana recibirá a un 'extriunfito' de otras ediciones.

Por último, el universo digital, que tanta importancia tiene en un programa como 'OT' que registra un 33% de audiencia en el público comprendido entre los 13 y los 24 años, se refuerza y presenta como novedad una acción de voz (aplicación) desarrollada por Lavina Voice, que permitirá disponer de forma diaria de información exclusiva sobre el'talent' a través del Asistente de Google, según anunció Nacho Gómez, director de RTVE Digital.