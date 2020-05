Los pecados y los amores de Sabina

"A mí siempre me ha gustado el amor pagando"; "Las drogas deberían ser legales". Joaquín Sabina nunca se ha mordido la lengua a la hora de hablar de temas polémicos en sus entrevistas, pero todavía hay sorpresas por descubrir de su leyenda canalla, algunas de las cuales aparecerán en 'Pongamos que hablo de Sabina', serie documental que estrena este domingo 24 de mayo la plataforma Atresplayer Premium.

Presentado por Iñaki López, el programa repasa la trayectoria personal y profesional del cantautor de la voz ronca a lo largo de tres episodios de media hora que ahondan en sus pecados, sus amores y sus pasiones a través de más de 30 entrevistas con compañeros de profesión, amigos y políticos de las más variadas ideologías. No faltan episodios difíciles como el ictus que sufrió en el 2001, la depresión, los ataques de pánico escénico y sus 'gatillazos' que le obligaron a suspender conciertos al quedarse sin voz. El que no ha hablado en esta ocasión con el presentador de 'La Sexta noche' es precisamente el autor de '19 días y 500 noches', que estaba comprometido con otro 'biopic' que está preparando el director Fernando León de Aranoa ('Los lunes al sol').

Titulares jugosos

"Lo intentamos hasta el último día, pero no fue posible", afirma López que, sin embargo, destaca que no les han faltado titulares jugosos de Sabina en los 40 años de material de archivo que han repasado para nutrir esta serie: "Joaquín da muy pocas entrevistas, pero en las que da no se guarda nada dentro. Ya lo comprobé cuando hablé con él hace tres años para 'La Sexta noche'", rememora el periodista, conocedor de las canciones del artista de Úbeda aunque no se considera un experto 'sabinero'. La que aportó "la práctica totalidad de sus discos" en casa fue su mujer, Andrea Ropero ('El intermedio').

"Al conocer la historia de Sabina a través de los ojos de la gente que le rodea y de su círculo más íntimo hemos conseguido contar cosas que ni él mismo recordará", recalca Alberto del Pozo, director de la serie documental. Y pone, como ejemplo, la primera canción escrita por el músico, que darán a conocer de forma inédita los tres componentes de Merry Youngs, el grupo que tuvo Sabina con tan solo 16 años y que el programa ha reunido más de medio siglo después.

La protagonista de '19 días y 500 noches'

No es el único material inédito que aparecerá en el documental, que también aportará otra canción desconocida hasta ahora, fotografías y entrevistará a Cristina Zubillaga, la exnovia que le inspiró uno de sus grandes títulos, '19 días y 500 noches'. "Ella nos cuenta la otra parte de su historia de amor. Él ya nos contó la suya en esa canción maravillosa", comenta Del Pozo. Porque uno de los ejercicios que hace esta serie es narrar también la vida de Sabina a través de sus canciones, que sirven a la vez de banda sonora e hilo argumental de la producción, algo muy parecido a lo que hace el propio cantante, que es, de hecho, "el mejor retratista de sí mismo", según asegura Leiva en el documental.

Ana Belén, El Gran Wyoming, Álvaro Urquijo, Alejo Stivel, Pancho Varona, Vanesa Martín, Pablo López, Nuria Fergó (que habla de la pasión oculta de Sabina por 'OT'), Baltasar Garzón, Nativel Preciado, Ramoncín, Fernando Sánchez Dragó, Pablo Iglesias, Esperanza Aguirre, Celia Villalobos y Patxi López son algunos de los más de 30 personajes que recuerdan sus vivencias al lado del artista jienense, cuya biografía sirve, además, para hacer una crónica de la historia reciente de España. "Sabina ha ido cambiando a lo largo de las décadas a la par que este país y el programa hace ese viaje paralelo", recalca López, que está seguro de que si el autor de 'Pongamos que hablo de Madrid' hubiera nacido en EEUU ya tendría tres o cuatro 'biopics'. "¡Riéte tú de la biografía de Johnny Cash comparada con la suya!", bromea.