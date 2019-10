Películas para ver en 'streaming' este Halloween

Cualquier excusa es buena para montarse un programa doble, incluso triple, de cine de terror, ese género antaño medio mal visto y ahora bien considerado desde todos los círculos. Pero la noche de Halloween –del 31 de octubre al 1 de noviembre– es realmente perfecta. Incluso una mala película de terror puede ser buena, muy buena, pero las 20 de abajo son buenas sin ironía. Y se encuentran fácilmente en plataformas.

'THE BABADOOK'

Un monstruo perdurable

A la espera de que alguien se anime a estrenar 'The nightingale', bien está rescatar el debut de Jennifer Kent, sensación en festivales y sorpresa de taquilla (curiosamente, no en su propio país, Australia) durante el 2014 y el 2015. Pocas películas de terror de los últimos tiempos han regalado un monstruo e imaginario tan perdurables. "¡Ba-ba-ba… dook! ¡Dook! ¡DOOOKH!". Streaming en Netflix y Prime Video.

'LA BRUJA'

La verdadera esencia del miedo

La segunda película de Robert Eggers, esa preciosa demencia llamada 'El faro', sí que tiene fecha de estreno en nuestro país: 10 de enero. Nada te prepara para ella, pero tampoco está de más repasar el debut de Eggers, sobrecogedora historia de desintegración familiar con fondo de brujería del siglo XVII. Quien dice que no da miedo, no sabe de miedo. Alquiler en Rakuten TV.

'EL CARNAVAL DE LAS ALMAS'

Un influjo para los maestros

Porque a nadie le amarga un clásico y este de 1962, único largo del cineasta industrial Herk Harvey, merece ser todavía más conocido y reconocido. Atrévanse a seguir a Mary Henry (Candace Hilligoss), esa mujer acosada por un espectro de rostro blanco tras sobrevivir a un accidente de coche. Romero, Lynch o Shyamalan no fueron los mismos tras hacerlo. Streaming en Filmin.

'LA CASA DE JACK'

En la mente de Lars von Trier

La última película del siempre provocador Lars von Trier funciona a varios (o infinitos) niveles y quizá no baste un solo visionado para asimilarla. Es un slasher, una comedia negra, una sesión de psicoanálisis, una colección de digresiones sobre las disciplinas más diversas… A veces fascina, a veces puede desesperar, pero debe ser vista a toda costa. Streaming en Movistar+ y Filmin.

'HOBO WITH A SHOTGUN'

En tributo a Rutger Hauer

Rindamos tributo a Rutger Hauer, el magnético actor que nos dejó en julio. Pero no con 'Blade runner', lo más obvio, sino con un delirio neo-grindhouse cuyo título explica casi todo lo que hay que saber. 'Vagabundo con una escopeta', así es. Vengan por la violencia absurda de textura granulada; quédense por las ráfagas de inesperada emoción sincera. Streaming en Movistar+.

'HORIZONTE FINAL'

Viaje de ida y vuelta al infierno

"Algunas películas tienen una segunda vida", dijo a este diario el actor Sam Neill en relación a este terror espacial fracasado en su día y, poco a poco, rodeado por todo un aura de culto. Neill encarna al diseñador de una nave espacial que, al parecer, ha hecho un viaje de ida y vuelta al infierno. Amazon prepara una serie inspirada en ella. Streaming en Prime Video.

'SEARCHING'

Terror de pantallas, ventanas y pestañas

De acuerdo, es más thriller que terror, pero ¿qué peor terror existe que la desaparición de una hija? De acuerdo, es una pregunta hecha por mil películas, pero aquí se formulan a través de un mecanismo narrativo basado en pantallas de ordenador y smartphone. De acuerdo, el 'laptop cinema' no empezó con 'Searching', pero este es su mejor ejemplo. Streaming en Movistar+.

'INFIERNO AZUL (THE SHALLOWS)'

Clásico moderno del cine de escualos

Puestos a elegir una película de Jaume Collet-Serra, 'La huérfana' parece más relevante ahora mismo, cuando se ha descubierto que unos padres estadounidenses pudieron usarla como inspiración para abandonar a su hija adoptiva. Pero 'Infierno azul' es mejor, más sucinta (86 minutos) y efectiva: la mejor película de tiburones de la década, muy posiblemente. Streaming en Prime Video.

'LA INVASIÓN DE LOS ULTRACUERPOS'

Cumbre del terror de los 70

Para quienes creemos en los 70 como la década no superada del cine estadounidense, esta segunda adaptación de la novela de Jack Finney es la mejor de las cuatro. Un reparto imposiblemente 'cool' (Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum) da la mayor verosimilitud imaginable a este relato de invasión alienígena dirigido con suma sutileza por Philip Kaufman. Streaming en Sky, Filmin y VodafoneTV.

'IT FOLLOWS'

Tarantino no tenía razón

No se dejen engañar por los retrasos en la fecha de estreno o el maltrato que recibió a manos de la crítica yanqui: 'Lo que esconde Silver Lake' fue una de las cinco películas del 2018, confirmación de un director que ya había sentado cátedra con 'It follows', depuración esencialista del slasher sobrenatural. Tarantino se declaró antifan, quizá por envidia. Obra maestra. Streaming en Movistar+.

'LA MÁSCARA DEL DEMONIO'

La gran primera película de Mario Bava

La primera película oficial de Mario Bava, el gran maestro del terror italiano. Antes de saltar al estrellato gracias a 'El péndulo de la muerte', Barbara Steele encarnaba a la princesa Asa, una bruja que juraba vengarse de la familia que la ejecutó con el terrible utensilio terrible del título, máscara de hierro con pinchos por dentro. Streaming en Filmin.