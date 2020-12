Raquel Meroño, ganadora de 'Masterchef celebrity 5': "Antes cocinaban otros y yo era la que fregaba"

Un espectacular menú formado por sashimi de atún, solomillo de cerdo ibérico con toques asiáticos y un volcán de mango con crema de cacahuete le ha servido a Raquel Meroño para convertirse en la ganadora de 'Masterchef celebrity 5' en un duelo final contra Florentino Fernández. Y eso que su madre aseguraba que antes de entrar en el programa no sabía ni freír un huevo y que sus hijas, Daniela y Martina, corroboraran que hasta ahora era la "mamá microondas" que tiraba de comida preparada. Tras su victoria, la actriz y empresaria ya está preparando platos para su chiringuito de Tarifa, Carbones 13. Ahora ya no friega platos, sino que los cocina.

Su nombre no figuraba en la lista de favoritos para ganar el programa.

Pues no. Josie y Nicolás Coronado eran siempre los favoritos, también los míos.

¿Eso le quitó presión en el concurso?

Como cuando estábamos grabando el programa todavía no se emitía, tampoco en la calle había favoritos, era una cosa más interna. Además, durante el programa, unos son los mejores de unas pruebas y otros de otras, está muy repartido. Entre nosotros, los favoritos eran Josie, Flo Florentino Fernández, Nicolás, e incluso al principio de todo Raquel Sánchez Silva. Pero esto es una carrera de fondo, y en el sprint final me he metido una marcha que no sabía ni que tenía. Y no he cometido esos pequeños fallos que han cometido los favoritos al final. Yo estaba ahí a mi ritmo, sin parar de estudiar, de trabajar, de prepararme, ganando confianza y ganándome a mis compañeros y al jurado.

En la final lo pasó mal porque tenía quemaduras en las manos.

Sí, cuando ya estábamos reventados me quemo las manos y, lejos de venirme abajo, me da un impulso para decir: no hay dolor, tiro para adelante en plan militar. Influyó el entrenamiento que me dio en Barcelona Oriol Castro del restaurante Disfrutar, con dos estrellas Michelin, que en vez de decirme "pobrecita" me decía que tenía que tirar para adelante.

¿Cuánto tiempo se preparó con ellos para el menú de la final?

Durante un fin de semana.

¿Por qué los eligió?

Más bien ellos me eligieron a mí. En la prueba que hicimos en Barcelona le preguntaron a Oriol que a quién se llevaría a trabajar a sus cocinas y dijo mi nombre. Y yo pensé: esta es la mía. Mario Sandoval me había dado unas cuentas masterclass, pero ya estaba preparando el menú de Ainhoa Arteta. Así que pensé que a ver si Oriol cumplía con su palabra

Y lo hizo.

Se lo tomaron super en serio y respetaron mucho mi menú. Porque yo quería trabajar con el atún de Tarifa y el cerdo ibérico. Y ellos entendieron que si eso era lo que me representaba y lo que quería hacer, iban a hacer brillar esos productos con el toque indonesio que me gusta tanto. Me enseñaron la magia de ese laboratorio que tienen debajo de su restaurante, en el que están probando texturas, fusiones, aromas... Es espectacular lo que hacen. Son magos.

Su madre decía que antes de Masterchef usted no sabía ni freír un huevo y sus hijas corroboraron que era una mamá microondas. ¿Es ahora la que cocina en casa?

Digamos que el día a día sigo sin hacerlo mucho. Además, en mi casa comemos muy limpito, muy básico, proteínas, arroz, vegetales... Lo que sí que preparo desde que he salido del programa son las comidas especiales con invitados. Me he tirado todo el verano cocinando para mí y ahora todo el mundo quiere que les cocine. Lo cual me parece fantástico, porque antes cocinaban otros y la que fregaba era yo. Así que me he quitado del fregoteo y todos los cumplidos y los aplausos me los llevo yo.

Tiene un chiringuito en Tarifa. ¿Le ha hecho nuevas propuestas para el menú a sus socios?

Han sido ellos los que me lo han propuesto. Ahora me dicen que me invente un par de platitos para este verano, y a mí me encantaría, porque con el atún se pueden hacer tantas cosas ricas

¿Su vida habría sido muy distinta si hubiera descubierto antes su pasión por la cocina?

Ha sido apasionante descubrirlo a través de Masterchef. Sí que pienso muchas veces que cómo lo he descubierto tan tarde Pero más vale tarde que nunca. Ahora lo que hay que hacer es seguir disfrutando y no soltar nunca la cocina, que no tengo ninguna intención de hacerlo.

Masterchef celebrity ha sido su regreso a la tele. ¿Tiene más proyectos en la pequeña pantalla? Porque la última ganadora del programa, Tamara Falcó, acabó presentando un espacio de cocina...

Estoy abierta absolutamente a todo. Estoy feliz de volver a la tele en cualquiera de sus versiones, pero si pudiese elegir, me encantaría hacer una serie, volver a la interpretación.

Una profesión que dejó cuando nacieron sus hijas hace 14 años para irse a Bali.

Después de que nacieran las niñas hice un par de series más y una obra de teatro. Pero me fui con un amigo a Bali y construimos una casa desde cero. Fue apasionante y, a través de esa casa, descubrí el interiorismo, toda la parte de los muebles, y luego me he dedicado a hacer proyecto de interiorismo y de hoteles. Y en todo este proceso saqué mi propia línea de muebles. En Bali pasábamos temporadas, no me fui a vivir de forma permanente. Cuando las niñas entraron en primero de primaria, me llamaron del colegio para decirme que me olvidase de sacarlas tres meses en mitad de curso y que tenían que estudiar aquí o allí, que decidiese. Y como Bali estaba muy lejos y me gusta estar cerquita de la familia, cerramos una etapa y cambiamos de paraíso: de Bali nos fuimos a Tarifa y montamos el chiringuito.

Masterchef celebrity 5 ha estado marcado por la polémica de Flosie. ¿Qué piensa usted de las críticas a Florentino Fernández?

Me sorprendió. Flo es tan buena gente, tan buen compañero, un bonachón... Puede ser de todo menos homófobo. Yo puedo entender que de repente haya hecho un personaje que le moleste a alguien, pero desde luego está lejos de su intención ofender a nadie. Se ha disculpado y yo creo que hay que cerrar ya ese episodio, porque no se merece que se vea empañado su trabajo en este programa, en el que ha estado totalmente disponible para la comedia, para hacernos reír, para tranquilizar los nervios del plató... Es un tipo realmente espléndido y muy querido en el grupo.