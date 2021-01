Roberto Leal: "Con 'El Desafío' nadie se va a quedar dormido en el sofá"

Con la rueda de prensa virtual suspendida por la fuerte nevada de los últimos días en Madrid, el periodista Roberto Leal (Alcalá de Guadaría, 1979), expresentador de 'OT' y actual maestro de ceremonias del concurso 'Pasapalabra', habla de su nuevo reto profesional, un 'talent show' que promete retos increíbles y emociones al límite.

-¿Qué es El Desafió?

-Es un grandísimo espectáculo, un gran 'show' en el que un grupo de famosos se enfrentan a unos retos y desafíos que no se habían planteado en su vida. Es verdad que a algunos de ellos ya los hemos visto en otros talents cocinando o bailando, pero aquí los veremos en situaciones muy extremas, en donde los pasan bastante mal. Hay también una parte importante de emoción y frustración que hay que gestionar y luego situaciones muy divertidas. Es un programa en el que no te vas a quedar dormido en el sofá. Veremos cosas increíbles y divertidas con momentos de gran tensión

-Unas pruebas que luego un jurado formado por Tamara Falcó, Juan de Val y Santiago Segura valora.

-Es otra parte interesante del 'show'. Cuando tú dedicas una semana en cuerpo y alma a conseguir el reto y luego la valoración que te hace el jurado no es la que te esperas, pues llegan los momentos de decaimiento en que vemos cómo funciona el jurado y su relación con los concursantes

-Son ocho famosos y un personaje invitado cada semana.

-Así es. La mecánica es parecida a Tu cara me suena. En cada programa los mismos famosos se enfrentan a desafíos diferentes que tendrán una valoración. El ranking irá subiendo y bajando, pero todos llegan a la gran final, algunos con más opciones que otros de ganarla. Y luego cada semana tenemos a un invitado que se enfrenta a un reto. Dependiendo del tipo de invitado el reto será o muy espectacular o muy surrealista. Nuestro primer invitado es Pablo Motos y luego veremos a Arturo Valls, a Cristina Pedroche o a El Mongauillo, gente que se ha entregado a tope.

-Algunos de los famosos que participan no suelen habituales de los talents, lo que de por sí ya es un éxito del programa y de la productora.

-Es un éxito del programa, pero también de los propios de los concursantes. Me parece un gesto de valentía por su parte. El 'show' exige mucho de ti y que la productora los haya convencido demuestra que son unos genios. Los concursantes se enfrentan a retos a los que ellos ni nadie podrían imaginar. El programa aprieta mucho y al final si quieres hacerlo bien tienes que entrenar y esforzarte mucho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

-¿Puedes adelantar alguno de los desafíos?

-Puedo decir que veremos a Agatha Ruiz de la Prada manejando una excavadora, algo sorprendente de entrada.

-¿ Y cuál es tu papel en el programa?

-Al final cuando uno presenta un talent de este tipo, cuando hay momento de tensión y emoción es tratar de estar a la altura y cuando hace falta apoyar al concursante, porque hay momentos que se vienen abajo, darle esa palabra de apoyo. Y luego gestionar las emociones de todo el mundo. Aquí la frustración o el éxito cambia de un semana a la otra y todos han pasado por ellas. He aprendido mucho, me he reído mucho, pero también lo he pasado mal porque en algunos momentos he pensado que el desafío se nos iba de las manos.

-Al parecer hasta tú tuviste un pequeño percance.

-Pues sí, no es que quiera dramatizar pero tuve un problema en la rodilla. Al final me ofrecieron participar en un desafío y a mí me encanta el deporte y me lo tomo muy en serio, soy un concursante bastante picao (ríe). Me enfrentaron a Arturo Valls y me dijo que como era el nuevo en Antena 3, me iba a poner en mi sitio. Le dije que eso lo tenía que demostrar de alguna manera, y al final me costó una lesión de rodilla de una semana (risas).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

-¿Los programas se grabaron en directo?

-Absolutamente. Con ensayos previos lógicamente, pero las pruebas son totalmente en directo. La gente de la productora 7 y Acción son unos maestros y los demuestran a diario en 'El Hormiguero'. En un minuto montaban y desmontaban el escenario para la siguiente prueba. Eso me ha gustado mucho, como el equipo, mientras nosotros estábamos presentando o hablando con el jurado, estaba trabajando detrás y se les veía. No hemos ocultado nada de lo que pasaba ahí porque era imposible.

-Programa familiar, rostro famosos, pruebas espectaculares y contigo al frente para los viernes por la noche, ¿salís en la pole position?

-Los viernes son días maravillosos para estar en familia frente al televisor, pero en esto de las audiencias al final nadie sabe. Nunca me pongo ni en lo mejor ni en lo peor, y aunque sabemos que en la tele apenas hay tiempo, a los programas hay que darles la oportunidad y que encuentren su sitio. Ojala salga bien, y cuando digo esto pienso en las más de 100 personas que hay detrás de un proyecto tan grande como este.

-Has estado en OT, presentas 'Pasapalabra' y ahora afrontas 'El Desafío', te sientes cómodo en este tipo de formatos?

-Sí, me encantan. Me encantan los talent y me encanta el poder gestionar o hacer un poco de bisagra entre los concursantes, el jurado y el público que también juega. Me gusta mucho porque veo que hay muchas cosas que se salen de guion o que a priori pueda estar marcado y eso es lo que le da vida al programa. En este tipo de programas el 80% de lo que ocurre no está sobre el papel. Tienes que estar siempre preparado. Todo lo que sepa a directo a verdad me gusta mucho.

-A lo largo de tu carrera profesional has sido un todoterreno, un periodista polifacético. ¿Te queda algo por hacer o que te gustaría hacer?

-Soy más de tomarte las cosas poco a poco y como me van llegando. En realidad llevo poco tiempo en el entretenimiento, empecé fuerte en el 2017, han pasado cuatro años y ahora lo que me planteo es seguir disfrutando día a día del entretenimiento y ojala que dure muchos años. Y si luego llegan retos mayúsculos o que tengan que ver con lo que me apasiona bienvenidos sean y nunca diré que no. Me queda mucho por hacer.