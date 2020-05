Las series clave para la semana del 1 de junio

El sábado, en principio, debería despegar el cohete Falcon 9, pero antes lo habrá hecho 'Space Force'. Netflix se adelanta a SpaceX. Esta semana se puede seguir esa comedia militar y también las propuestas de aquí abajo, algunas tan intrigantes, por diversos motivos, como 'El nido' y 'En casa'.

MONTAÑEROS CON SU PROPIA LEY

La serie del 2016 'Outsiders', bastante aplaudido cruce de 'La casa de la pradera' con 'Mad Max', permanecía misteriosamente inédita en España. Desde este lunes, AXN Now ofrece completa (dos temporadas) la historia de los Farrell, familia que habita las colinas de los Apalaches desde tiempos inmemoriales y piensa defender su modo de vida a cualquier precio. El reparto incluye a un melenudo David Morse como patriarca volátil o a la estupenda Gillian Alexy (Annelise en 'The Americans') como curandera. AXN Now, lunes, día 1.

THRILLER DE EMBARAZO

En la exitosa miniserie británica 'El nido', una pareja acepta la oferta de una joven, la misma a la que la mujer atropelló en un accidente, de convertirse en su vientre de alquiler; decisión de la que pronto se arrepentirán. Escrito por Nicole Taylor ('Wild Rose'), este thriller dramático encadena, según parece, un giro revientamentes detrás de otro. Hay ganas de ver a la siempre grande Shirley Henderson robando escenas como madre de la adolescente. Filmin, martes, día 2.

EPISODIOS DE UN ENCIERRO

Siguiendo un poco la estela del Dogma, HBO propuso a varios directores rodar una microhistoria de confinamiento con solo un teléfono de última generación y algunos complementos. En pleno estado de alarma, los actores debían ser ellos mismos y sus convivientes. Aceptaron el reto Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet y Elena Martín (en la foto, de pie con pistola), cofirmantes de la intrigante antología 'En casa'. HBO, miércoles, día 3.

POR POCAS RAZONES CONCRETAS

A más de uno se nos ocurren mil razones para no ver la cuarta y última temporada de 'Por trece razones', otras diez horas de extensión injustificada del drama en torno al suicidio de Hannah Baker. Su creador, Brian Yorkey, promete que realmente será la última, dado que esta es una serie de instituto y el instituto dura cuatro años. Confiemos en que así sea. Netflix, viernes, día 5.